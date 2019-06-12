Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda İdlib'de ateşkes sağlandı!

Reuters Haber Ajansı, Rus medyasına dayandırdığı haberde, "Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda İdlib'de ateşkesin sağlandığını" duyurdu

"ANLAŞMA SAAT 00.00'DEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ"

Öte yandan Rus medyası sıcak gelişmeyle ilgili olarak "Anlaşma 12 Haziran saat 00.00'dan itibaren yürürlüğe girdi" ifadesini kullandı...

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