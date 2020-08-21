Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te yaptığı açıklamayla halka büyük bir müjde vererek Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Bunun üzerine Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin ne kadar olduğu, buna ayrılan bütçeyi ve bu rezervin ülkeye kaç yıl yeteceği gibi konular merak konusu oldu. Biz de bu soruları sizler için cevapladık. İşte detaylar...

TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında hizmete sunulacağını ve Türkiye'nin net ihracatçısı olacağını açıkladığı Karadeniz'de bulunan 320 miyar metreküp doğalgaz rezervinin Türkiye'ye ne kadar süre yeteceği merak konusu oldu.

Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacının 50 milyar metreküp civarında olduğu biliniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yetkilileri tarafından geçtiğimiz yılın başlarında yapılan açıklamada, ülkenin yıl boyu 52 milyar 132 milyon 229 bin 503 metreküp doğalgaz tüketileceğini açıkladı. Aynı yıl tüketim, bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında azalarak yüzde 44.9 milyar metreküp olarak belirlendi.

2020 yılında ise 46 milyar metreküp doğalgaz tüketileceği tahmininde bulunan uzmanlar, son üç yıldaki doğalgaz tüketimlerini şöyle ifade ediyor:

2018 | 49.3 milyar metreküp

49.3 milyar metreküp 2019 | 44.9 milyar metreküp

44.9 milyar metreküp 2020 | 46 milyar metreküp (tahmin)

TÜRKİYE DOĞALGAZI NEREDEN, NE KADARA ALIYOR?

Türkiye, yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilmek için 6 farklı ülkeyle alışveriş halinde. Ülkemizin en fazla doğalgaz ithal ettiği ülke Rusya olarak biliniyor. Bu 6 ülke ve onlardan alınan doğalgaz yüzdesi sırasıyla,

Rusya

2016 | %52,9 2017 | %51,9 2018 | %46,9

2016 | %16,6 2017 | %16,7 2018 | %15,6

​​​​​​​​​​​​​​2016 | %14,0 2017 | %11,8 2018 | %14,9

​​​​​​​​​​​​​​2016 | %9,2 2017 | %8,4 2018 | %9,1

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2016 | %2,6 2017 | %2,4 2018 | %4,3

Katar

​​​​​​​​​​​​​​2016 | %2,0 2017 | %2,8 2018 | %5,9

Türkiye'nin doğalgazın 1000 metreküpünü 280 dolara aldığı biliniyor. Bu durumda ülkenin doğalgaza ayırdığı yıllık bütçe 14 milyar dolar civarında idi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI REZERV ÜLKEYE KAÇ YIL YETER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından önce yürütülen tahminler, ülkeye 20 yıl yetecek kadar doğalgaz bulunduğunu iddia etmiş olsa da tahminler doğru çıkmadı. Yapılan hesaplamalarda, bulunan 320 milyar metreküp doğalgazın ülkeye 6 buçuk yıl kadar yeteceği öne sürülüyor. Bunun yanı sıra keşif çalışmalarına devam edildiği ve yeni rezervlerin bulunma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

Erdoğan müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 20 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildi