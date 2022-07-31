Türkiye'de 30 sene içerisinde nüfus probleminin ortaya çıkacağını ifade eden İlber Ortaylı: "Doğan çocuklarımızı korumalıyız..."

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugün yayınlanan köşe yazısında, Türkiye'nin ileride nüfus problemi yaşayacağı gibi çarpıcı ifadelere yer verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye'de 30 sene içerisinde nüfus probleminin ortaya çıkacağını ifade eden İlber Ortaylı: "Doğan çocuklarımızı korumalıyız..."

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugün yayınlanan köşe yazısında çarpıcı ifadelere yer verdi. Türkiye'nin 30 sene içerisinde nüfus problemi yaşayacağını söyleyen Ortaylı "30 sene içinde nüfus problemimiz ortaya çıkacak. Doğan çocuklarımızı şu veya bu şekilde toplum olarak benimseyip korumalıyız." ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜREL KALIPLARLA ŞEKİLLENEN İNSANLAR SİLİNDİ"

Eskisi gibi yetişen insanların kalmadığını söyleyen İlber Ortaylı, "Çok insan babaanne, anneanne ile dedenin verdiği kültürel kalıplarla şekillenmiştir. Üzerinde teyzesinin emeği, annesininkinden çok olanlar vardır. Ama Türkiye’de endüstrileşme ve çarpık şehirleşmenin paletleri bütün bu insanları sildi. Yerine yenileri türedi. Baba anneyi dövüyor, boşanıyorlar veya adam ölmüş oluyor. Kadın, üzerinde hiçbir etki yapmamış bir sevgili buluyor. Yeni gelen adamın işi, çocukları istemem demekle başlıyor. Çocuk yok ediliyor, en son örneğini birkaç gün evvel gördük. Sevimli bir 4.5 yaşındaki bebeğin cesedi ortaya çıktı. Etrafta dilenen çocuklarıyla yaşamaya çalışan kadınlar var. Sosyal kurumların hatta hanımların ve beylerin kurduğu vakıf ve yardım derneklerinin ilgileri dışındalar. Şu ara yiyecek sıkıntısı bile çekiliyor." dedi.

Türkiye'de 30 sene içerisinde nüfus probleminin ortaya çıkacağını ifade eden İlber Ortaylı: Doğan çocuklarımızı korumalıyız...

"DOĞUMLAR AZALIYOR"

Yazısında "Türk halkı merhametlidir. Bosna’da konsantrasyon kamplarında Sırpların elinden kurtulan anneler ve beş bin çocuğuna bakmaya kalktılar. O zamanki hükümet bunların gelişini tasdik etmedi; çocukları evlat edinmek isteyenler alamadılar. Benzer mekanizma devam ediyor. Sahipsiz veya sorumsuz sahiplerinin çocuklarını koruyucu ailelere vermek zorundayız. Türkiye’de doğumlar azalıyor. 30 sene içinde nüfus problemimiz ortaya çıkacak. Doğan çocuklarımızı şu veya bu şekilde toplum olarak benimseyip korumalıyız." şeklinde konuşan Ortaylı, ileride sorunlar yaşamamak için toplumumuzu korumamız gerektiğini ifade etti.

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