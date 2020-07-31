Türkiye'de 5 bin 282 acemi kasap kendini kesti

Dört gün boyunca sürecek Kurban Bayramında kurbanlık keserken kendin kasaplar hastanelerin acil servislerine adete akın etti. Yetkililerinden edinilen bilgilere göre kendisini yaralayan kasap sayısı bayramın ilk gün saat 16.00 itibarıyla 1153 oldu, 7 kasap ise ameliyat edildi.

Kurban Bayramının klasiklerinden olan acemi kasaplar şehrin farklı hastanelerine başvurdu. Kasapların çoğunlukla bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi.

7 KASAP AMELİYAT EDİLDİ

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu olduğu, ağır yaralanan 7 kişinin ise ameliyat edildiği öğrenildi.

İŞTE İL İL YARALANAN KİŞİ SAYISI

Adana (78), Adıyaman (107), Afyon (12), Ağrı (29), Amasya (110), Ankara (190), Antalya (3), Artvin (28), Aydın (65), Balıkesir (48), Bilecik (17), Bingöl (1), Bitlis (3), Bolu (25), Burdur (24), Bursa (301), Çanakkale (59), Çankırı (50), Çorum (50), Denizli (96), Diyarbakır (12) Edirne (4), Elazığ (51), Erzincan (27), Erzurum (86), Eskişehir (40), Gaziantep (147), Giresun (17), Gümüşhane (20), Hakkari (3), Hatay (65), Isparta (13), İstanbul (1153), Mersin (100), İzmir (60), Kars (26), Kastamonu (28), Kayseri (129), Kırklareli (8), Kırşehir (12), Kocaeli (163), Konya (86), Kütahya (26), Malatya (164), Manisa (42), Kahramanmaraş (56), Mardin (20), Muğla (40),

Muş (7), Nevşehir (21), Niğde (19), Ordu (19), Rize (88), Sakarya (92), Samsun (51), Siirt (0)

Sinop (0), Sivas (103), Tekirdağ (61), Tokat (132), Trabzon (12), Tunceli (0), Şanlıurfa (151),

Uşak (28), Van (41), Yozgat (47), Zonguldak (24), Aksaray (48), Bayburt (26), Karaman (35)

Kırıkkale (127), Batman (9), Şırnak (4), Bartın (17), Ardahan (25), Iğdır (25), Yalova (32), Karabük (20), Kilis (42), Osmaniye (48), Düzce (34)