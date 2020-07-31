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Türkiye'de 5 bin 282 acemi kasap kendini kesti

İstanbul'da kurbanlık kesimi sırasında bayramın ilk gününde 1153 kasap kendini yaraladı. Türkiye genelinde ise bu sayı 5 bin 282 kişi oldu.

Türkiye'de 5 bin 282 acemi kasap kendini kesti

Dört gün boyunca sürecek Kurban Bayramında kurbanlık keserken kendin kasaplar hastanelerin acil servislerine adete akın etti. Yetkililerinden edinilen bilgilere göre kendisini yaralayan kasap sayısı bayramın ilk gün saat 16.00 itibarıyla 1153 oldu, 7 kasap ise ameliyat edildi. 

Kurban Bayramının klasiklerinden olan acemi kasaplar şehrin farklı hastanelerine başvurdu. Kasapların çoğunlukla  bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi.

Türkiye'de 5 bin 282 acemi kasap kendini kesti

7 KASAP AMELİYAT EDİLDİ

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu olduğu, ağır yaralanan 7 kişinin ise ameliyat edildiği öğrenildi.

İŞTE İL İL YARALANAN KİŞİ SAYISI

Adana (78), Adıyaman (107), Afyon (12), Ağrı (29), Amasya (110), Ankara (190), Antalya (3), Artvin (28), Aydın (65), Balıkesir (48), Bilecik (17), Bingöl (1), Bitlis (3), Bolu (25), Burdur (24), Bursa (301), Çanakkale (59), Çankırı (50), Çorum (50), Denizli (96), Diyarbakır (12) Edirne (4), Elazığ (51), Erzincan (27), Erzurum (86), Eskişehir (40), Gaziantep (147), Giresun (17), Gümüşhane (20), Hakkari (3), Hatay (65), Isparta (13), İstanbul (1153), Mersin (100), İzmir (60), Kars (26), Kastamonu (28), Kayseri (129), Kırklareli (8), Kırşehir (12), Kocaeli (163), Konya (86), Kütahya (26), Malatya (164), Manisa (42), Kahramanmaraş (56), Mardin (20), Muğla (40),

Türkiye'de 5 bin 282 acemi kasap kendini kesti

Muş (7), Nevşehir (21), Niğde (19), Ordu (19), Rize (88), Sakarya (92), Samsun (51), Siirt (0)

Sinop (0), Sivas (103), Tekirdağ (61), Tokat (132), Trabzon (12), Tunceli (0), Şanlıurfa (151),

Uşak (28), Van (41), Yozgat (47), Zonguldak (24), Aksaray (48), Bayburt (26), Karaman (35)

Kırıkkale (127), Batman (9), Şırnak (4), Bartın (17), Ardahan (25), Iğdır (25), Yalova (32), Karabük (20), Kilis (42), Osmaniye (48), Düzce (34)

Türkiye'de 5 bin 282 acemi kasap kendini kestiTürkiye'de 5 bin 282 acemi kasap kendini kesti

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