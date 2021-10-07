Türkiye'de bir ilk yaşandı! Açık arttırmayla kiralık ev dönemi başladı

Türkiye'deki gayrimenkul satışı ve kira fiyatları, aşırı göç ve kentsel dönüşümden ötürü artmaya devam ediyor. Bu sıkıntı özellikle İstanbul'da yaşanıyor. Ev bulma sıkıntısının olduğu bölgelerde emlakçılar evleri çoğunlukla yabancılara açık arttırma usulüyle kiralıyorlar.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, son zamanlarda gayrimenkul alanında gerçekleşen fiyat artışlarının üniversite öğrencilerinin okudukları şehirde ev aramalarından kaynaklandığını belirtti.

KİRALIK EV SAYISI AZ

Özcan müteahhitlerin son dönemde yeni evler inşa etmek yerine mevcut projelerini tamamlamaya odaklandıklarını belirtti. Bundan dolayı da kiralık konut bulma oranının azaldığını ifade etti. Kiralık ev talebinin artması ve kiralık evlerin sayısının az kalmasıyla emlakçıların farklı yöntemler geliştirdiğini belirten Özcan, bu yöntemlerden birinin de açık arttırma olduğunu söyledi. Talep edilen kişilerin listeye alındığını aktaran Özcan, "Daha sonra örneğin başlangıç fiyatı 3 bin TL ise kişiler sırasıyla aranıp 3 bin 200 TL teklif alınınca bir sonraki kiracı adayı aranıp, ‘Siz ne kadar veriyorsunuz?’ denilip 4 bin TL’ye kadar çıkarmak için açık artırma usulü yöntem kullanılıyor. Arzın kısıtlı olmasının piyasaya getirdiği bir durum” dedi.

FİYATLAR YÜZDE 300 ARTTI

Pandemiden dolayı Bahçeşehir bölgesine talebin yoğunlaştığını belirten İstanbul Bahçeşehir Capital Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ertap Erbay, "Elimizde 50 tane satılık 50 tane de kiralık listesi oluştu. Fiyatlar ise yüzde 300 oranında arttı. 4 bin TL'ye kiraya verilen bir evin kirası 15 bin TL'ye çıktı." diyerek ev sahiplerinin isteklerinin çoğaldığını belirtti.

10 bin liralık dairesine 11 bin TL vereni kenarda tutup, 12 bin TL vereni arayanların olduğunu söyleyen Erbay, özellikle yabancılara kiralama yapan Esenyurt civarında açık arttırma yönteminin oldukça fazla kullanıldığını ifade etti.

ÇOĞUNLUKLA 1+1 VE 2+1 EVLERDE

Bahçeşehir'de hizmet veren başka bir gayrimenkul firması da açık arttırma usulü kiralama sisteminin çoğunlukla 1+1 ve 2+1 evlerin yoğun bir şekilde yer aldığı Beşiktaş, Şişli gibi merkezi yerler ile Esenyurt bölgesinde yapıldığını belirtti.

ÖĞRENCİLERE ODA KİRALAMA SİSTEMİ

Ev sahiplerinin üniversite öğrencilerinin ev sorunlarına yönelik de çözümler ürettiğini söyleyen GAPAS Başkanı İsmail Özcan, bunlar arasında Avrupa'da yaygın olarak kullanılan oda kiralama sisteminin Türkiye'de uygulanması olduğunu ifade etti. Bu formülde daire sahiplerinin bir daireyi 1-2 öğrenciye kiralamak yerine her öğrenciye ayrı bir oda kiraladığını belirtti. Salonların bile bölündüğü bu uygulama sayesinde ev sahibinin 2 bin 500 TL- 3 bin 500 TL kazanmak yerine 5 bin liraya kadar gelir elde edebildiği belirtildi.