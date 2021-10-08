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  3. Türkiye'de çarpıcı ABD adımı! 40 adet F-16 savaş uçağı almak için talep yazısı gönderdi

Türkiye'de çarpıcı ABD adımı! 40 adet F-16 savaş uçağı almak için talep yazısı gönderdi

Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı almak ve envanterde bulunan 80 F-16’nın modernizasyonu için talepte bulundu. Türkiye'nin söz konusu talepler için ABD'ye en az 6 milyar dolar ödeyeceği ifade edilirken, ABD kongresinin Türkiye'nin talebine vereceği yanıt merak konusu oldu.

Türkiye'de çarpıcı ABD adımı! 40 adet F-16 savaş uçağı almak için talep yazısı gönderdi

Türkiye ile ABD arasında son dönemde gerilen ilişkiler devam ediyor. Özellikle ABD'nin terör örgütü YPG'ye olan desteğini sürdürmesi ve F-35 savaş uçaklarının parası ödendiği halde Türkiye'ye teslim edilmemesinin yanında Türkiye'nin Rusya'da S-400 hava savunma sistemi alması konuları iki ülke arasındaki başlıca sorunlar olarak gündemdeki yerini koruyor. Ancak son gelişmeler iki ülke arasındaki ilişkilerde sürpriz yaşanmasına neden olan olabilir. 

Türkiye'de çarpıcı ABD adımı! 40 adet F-16 savaş uçağı almak için talep yazısı gönderdi

İŞTE TÜRKİYE'NİN TEKLİFİ

Buna göre Türkiye'den ABD'ye  30 Eylül'de gönderilen talep yazısında, 40 adet F-16'nın satın alınmak istendiği 80 adet F-16 tipi savaş jetinin modernizasyonun yapılması istendiği yer aldı. 

İLK PENTAGON, SONRA KONGRE'DE GÖRÜŞÜLECEK

Türkiye'nin talebi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde görüşülecek. Buradan izin çıkması durumunda ABD Kongresi'nde çıkacak karara göre satışa izin verilecek veya onay çıkmayacak. 

Türkiye'de çarpıcı ABD adımı! 40 adet F-16 savaş uçağı almak için talep yazısı gönderdi

EN 6 MİLYAR DOLAR ÖDEME YAPILACAK

Eğer ABD onay verirse Türkiye, en az 6 milyar dolar ödeme yapacak. Ancak söz konusu teklifin kongreden geçmesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Türkiye'de çarpıcı ABD adımı! 40 adet F-16 savaş uçağı almak için talep yazısı gönderdi

ABD KONGRESİ'NDEN GEÇMESİ ZOR

Milliyet'ten Ali Çınar, kaleme aldığı köşe yazısında ABD Kongresi’ndeki Türk Dostluk Grubu’ndan iki üye ile konuştuğunu belirterek, " Onlar da F-16 satışının Kongre’den geçmesinin zor olduğunu ima ettiler. Yani Kongre, “Rus savunma sektörüyle çalışmazsan, taleplerini değerlendiririm” diyecek. Hatırlanacağı üzere, 2017’de Kongre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarına için alınması planlanan 1.2 milyon dolarlık “Sig Sauger” silahların satışını bloke etmişti." ifadelerini kullandı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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