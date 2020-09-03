Türkiye ve dünyanın en önemli sorunu olan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde de çok sayıda kısıtlamanın kaldırıldı ve normalleşme sürecine geçildi. Normalleşme süreciyle birlikte nişan, kına,düğün ve sünnet düğünlerinin koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yapılması kararlaştırılmıştı. Vatandaşların alınan tedbirlere uymaması nedeniyle özellikle düğünlerde birçok kişiye koronavirüs bulaştı. Bu kapsamda harekete geçen İl Hıfzısıhha Kurulları ve İçişleri Bakanlığı birtakım kısıtlamalar getirdi. Düğünlerin son durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Türkiye'de düğünler ertelendi mi, yasaklandı mı? Düğünler kaç saat olacak? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE'DE DÜĞÜNLER ERTELENDİ Mİ, YASAKLANDI MI?

İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği “Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelgeye göre Türkiye genelinde daha önce 14 ilde izin verilmeyen sokak, köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. gibi etkinliklerin yapılmasına 4 Eylül Cuma gününden itibaren izin verilmeyecek.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanacak. Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına, hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek."

DÜĞÜNLER KAÇ SAAT OLACAK?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre düğünler nikah merasimi şeklinde yapılacak ve en fazla 1 saatte tamamlanacak. Genelge kapsamında düğünlerde şu tedbirler uygulanacak.

-Nikah merasimi şeklindeki düğün veya nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesine izin verilmeyecek.

-Toplu yemek dahil olmak üzere her türlü yiyecek, içecek servisi/ikramı yapılmayacak.

- Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak.

- Nikah ve düğünlerde bir kamu görevlisi bulunacak ve denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

- Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.