Türkiye'de ele geçirilen 5 bin yıllık kitap, 5 milyon dolar değerinde!
Jandarma, Malatya Darende'de, 5 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış 5 bin yıllık kitap ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi ise gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde ihbar aldılar.
Ekipler bunun üzerine harekete geçtiler ve yaptıkları araştırmaların sonunda tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin evine baskın düzenlediler. Yapılan baskında isimleri açıklanmayan 3 şüpheli gözaltına alındı.
TAM 5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE!
Evde 5 bin yıllık olduğu belirlenen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılar ile hayvan figürlerinin bulunduğu kitap ele geçirildi. Jandarma kitabın, 5 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor.
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