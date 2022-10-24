"Türkiye'de ikinci elin kaderini değiştireceğiz " diyerek duyurdu! Fabrika çıkışlı ikinci el otomobiller geliyor!

Otomotiv devi Renault, ikinci el araçların yenilenerek yeniden satılmasını sağlayan sistemi Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Konuya ilişkin konuşan Renault Group CEO’su Hakan Doğu, "Türkiye’de ikinci elin kaderini değiştireceğiz. Yeni bir oyun kuracağız" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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"Türkiye'de ikinci elin kaderini değiştireceğiz " diyerek duyurdu! Fabrika çıkışlı ikinci el otomobiller geliyor!

Türkiye'de sıfır otomobil pazarındaki durgunluk dikkat çekiyor. Özellikle ikinci el pazarında da fiyatlar artarken vatandaşlar da bütçelerine en uygun aracı almak için titiz şekilde araç ararken Otomotiv devi Renault, ikinci el pazarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Türkiye'de ikinci elin kaderini değiştireceğiz diyerek duyurdu! Fabrika çıkışlı ikinci el otomobiller geliyor!

Hürriyet'in haberine Renault, Fransa ve İspanya’da ‘Refactory’ ismiyle hizmet veren fabrika çıkışlı ikinci el araç satışı modelini resmen Türkiye’ye getiriyor.

"YENİ BİR OYUN KURACAĞIZ"

Daha önce bu konuda değerlendirme aşamasında olduklarını ifade eden Renault Group CEO’su Hakan Doğu, “Artık son aşamadayız. Teknolojik olarak yatırımlarımızın kararını verdik. Türkiye’de ikinci elin kaderini değiştireceğiz. Yeni bir oyun kuracağız. Muhtemelen diğer üreticiler bizi taklit edecek. Çünkü, otomobile doğru ulaşma yöntemi bu olacak. 10 yıl boyunca aracı sürekli yenileyip garantiler vererek, halkın güvenerek kullanacağı uygun fiyatlı araçlar yapacağız” diye konuştu.

Türkiye'de ikinci elin kaderini değiştireceğiz diyerek duyurdu! Fabrika çıkışlı ikinci el otomobiller geliyor!

İKİ YIL GARANTİ SUNULACAK

Renault Group Türkiye CEO’su Doğu, yenileme merkezinin Bursa fabrikasının içerisinde olacağını belirterek şunları söyledi:

“Yenileme merkezi Bursa’daki Oyak Renault fabrikasının içerisinde olacak. Başlangıçta 6 yaşına kadar araçlar yenilecek sonrasında bunu 10 yaşa kadar uzatmayı planlıyoruz. Motor da dahil her şey yenilenebilecek. 2 yıl da garanti sunulacak”

Türkiye'de ikinci elin kaderini değiştireceğiz diyerek duyurdu! Fabrika çıkışlı ikinci el otomobiller geliyor!

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