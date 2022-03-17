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  3. Türkiye’de ilk kez yüz nakli gerçekleştirilen Recep Sert gözaltına alındı!

Türkiye’de ilk kez yüz nakli gerçekleştirilen Recep Sert gözaltına alındı!

Türkiye’de bir ilke imza atılarak yüzüne nakil yapılan Recep Sert, gözaltına alındı. Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan Recep Sert’in işlemleri devam ediyor.

Türkiye’de ilk kez yüz nakli gerçekleştirilen Recep Sert gözaltına alındı!

Türkiye’de ilk kez yüz nakli yapılan ve yüzüne nakil işlemi gerçekleştirilen Recep Sert’in, gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan Recep Sert’in işlemlerinin halen devam edildiği öğrenildi.

Türkiye’de ilk kez yüz nakli gerçekleştirilen Recep Sert gözaltına alındı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in de aralarında olduğu öğrenildi.

Türkiye’de ilk kez yüz nakli gerçekleştirilen Recep Sert gözaltına alındı!

BURSA’DAN BALIKESİR’E UYUŞTURUCU OPERASYONU

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan Balıkesir’in içesi Edremit'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 3 parça halinde 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.Y. (24), Ü.K. (29), M.B. (32), D.T. (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B.E. (44) ile Antalya Akdeniz Üniversitesinde 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert (34) gözaltına alındığı bilgilerine ulaşıldı.

Türkiye’de ilk kez yüz nakli gerçekleştirilen Recep Sert gözaltına alındı!

Operasyon sonunda gözaltına alınan 10 şüphelinin Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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