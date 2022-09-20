Türkiye'de kira fiyatları rekor kırdı: Yüzde 167 arttı

Türkiye'de her geçen gün kira fiyatları artmaya devam ediyor. Özellikle başka şehre taşınan öğrenci veya çalışanlar uygun kiralık bir ev bulmada zorluk çekiyor.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN RAPOR
Son olarak Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Ağustos 2022 dönemine ait Kiralık Konut Piyasası Görünümü raporunu yayımladı.
YILLIK ARTIŞ ORANI YÜZDE 167 OLDU
Yayımlanan rapora göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı ağustos ayında yüzde 167,7 olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 56 TL olarak gerçekleşti.