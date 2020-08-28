Türkiye'de koronavirüs aşısı test edilmeye başlanacak!

Dünyada koronavirüsün etkisi hala sürerken, birçok ülke tarafından da aşı çalışmaları devam ediyor. Son olarak Vladimir Putin, Rusya'nın aşıyı bulduğunu söyleyerek yakın zamanda üretime başlanacağını duyurmuştu. Türkiye'de de Almanya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, 700 gönüllü üzerinde test edilecek. Piyaya çıkmadan önceki son aşama olan 30 bin kişilik Faz 3 denemeleri Temmuz ayında başlayan “BNT162ö” adlı Kovid-19 aşısı için ülke bazlı yürütülen klinik deney çalışmalarında Türkiye de yer alıyor.

Söz konusu “denek aşıları”, Eylül-Ekim arasında Türkiye’de 700 gönüllüde test edilecek.

VİRÜS BULAŞMAMIŞ KİŞİLER SEÇİLECEK

Aşının test denemeleri için seçilecek 700 kişinin, hali hazırda virüsle temas etmemiş olması gerekiyor. Ayrıca bu kişilere aşının test denemelerine geçilmeden önce antikor testleri yapılacak. İstanbul’da gönüllü denek olmak isteyenler, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin kapısını çalabilecekler.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufak Tükek, “Aşılama çalışması bir hafta içinde başlayacak. Aşının Faz 3 gönüllü insan denemeleri burada yapıldıktan sonra veriler toplanacak ve Kasım ayında aşı üretimine geçilecek” dedi.

Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer’ın ortak geliştirdiği “BNT162ö” adlı Kovid-19 aşısi 172 ülkeden 30 bin insanda denenecek.

Tükek, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde asistan doktor olarak görev yapan kızının da gönüllü denek olarak başvuru yaptığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

“Çapa bünyesinde 79 gönüllüye test aşısı yapılacak. Aşılama çalışması bir hafta içinde başlayacak. Bizim dışımızda kamu ve özeldeki başka sağlık merkezleri de projede yer alıyor. Test aşılarından sonra ruhsat başvurusu yapılacağını biliyoruz. Kovid-19 aşısı Kasım ayında piyasada olacak. Bu çalışmayı yapan kişiler hekimler tarafından çok sık kontrol edilecek. Aşının Faz 3 gönüllü insan denemeleri burada yapıldıktan sonra veriler toplanacak ve Kasım ayında aşı üretimine geçilecek.”

"18-65 YAŞ ARASINDAKİ HERKES GÖNÜLLÜ OLABİLİR"

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise Türkiye’de 700 gönüllüye klinik aşı çalışması kapsamında uygulama yapılacağını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

“18-65 yaş arasındaki herkes gönüllü olabilir. Yeni üretilecek bir aşının etkin olup olmadığın Faz 3 denek ile anlaşılır. Almanya’da geliştirilen korona aşı için gönüllü sayısı geniş tutuldu.