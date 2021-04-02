Türkiye'de son 24 saat içerisinde 42 bin 308 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 308 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 308 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1471 oldu.

Son 24 saatte 24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296, vefat sayısı 31 bin 892, ağır hasta sayısı 2 bin 182 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Sokağa çıkma kısıtlaması

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında "yüksek risk" grubunda yer alan illerde saat 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yarın 05.00'e kadar, yine yarın saat 21.00'de başlayıp 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

"Çok yüksek" risk grubunda yer alan 58 ilde ise saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak "çok yüksek" risk grubunda yer alıyor.

- Ekmek satan bayiler hafta sonu hizmet verecek

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre yarın ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuru yemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da çevrim içi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri hafta sonu hizmet verecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, yarın ve pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek. Çevrim içi sipariş firmaları da 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecek.

"Yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yarın veya pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.

Bu arada "düşük" ve "orta riskli" illerde sokağa çıkma kısıtlaması yarın ve pazar günü 21.00-05.00 saatlerinde olacak.

- BioNTech aşısı birinci doz uygulaması başladı

Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında, BioNTech aşısının birinci dozlarının uygulanmasına Türkiye genelinde başlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı köyü, Malatya'nın Kale ilçesi Kıyıcak Mahallesi, Manisa'nın Akhisar ilçesi Sakarya Mahallesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 26 bin 400 lira ceza kesildi.

Çanakkale'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve horoz dövüştüren 54 kişiye 151 bin 870 lira ceza verildi.