Türkiye'de yapılan koronavirüs aşısının dozu 90 milyonu geçti! 

Türkiye'de güncellenen en son verilere göre koronavirüs aşı dozlarının sayısı netleşti. Saat 14.00 itibarıyla; birinci doz uygulanan vatandaşların sayısı 46 milyon 537 bin 324, ikinci doz uygulanan vatandaş sayısı 35 milyon 586 bin 793 oldu.

SAĞLIK BAKANI SON DURUMU TWİTTERDEN YAYINLADI!

Bakan Koca, sosyal medyada twitter hesabından aşı sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Koca, "Aşılarını olanlara, aşılarımızı yapanlara milyonlarca teşekkür. Toplam 90 milyon dozu geçtik. Erteleyenler de karar verdiğinde, sonuç sayılarla ifade edilemez" ifadelerini kullandı.