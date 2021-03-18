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Türkiye'de yaşlı nüfus oranı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılını kapsayan "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışması verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfusun arttığı saptandı.

Türkiye'de yaşlı nüfus oranı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının verilerini açıkladı. 2020 yılına ait TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yaşlı nüfusu artıyor. 65 yaş ve üstündeki nüfus oranının 5 yılda yüzde 22,5 artış gösterdi. Böylece yaşlı nüfus geçen yıl 7 milyon 953 bin 555 kişiye ulaşmış oldu. Toplam nüfus içerisindeki yaşlı nüfusun oranı ise yüzde 9,5'e yükseldi.

Türkiye'de yaşlı nüfus oranı artıyor

YAŞLI NÜFUS 2080 YILINDA YÜZDE 25,6 OLACAK

2015 yılında yaşlı nüfus oranı ülkemizde 6 milyon 495 bin 239 kişiydi. Cinsiyet dağılımına bakıldığında ise 2020'de yaşlı nüfus oranının yüzde 44,2'sini erkekler oluştururken, yüzde 55,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Eldeki veriler incelendiğinde yaşlı nüfus oranının 2025 yılında yüzde 11'i, 2030 yılında yüzde 12,9'u, 2040 yılında yüzde 16,3'ü, 2060 yılında yüzde 22,6'yı bulması bekleniyor. Tahminlere göre 2080 yılına gelindiğinde ise yaşlı nüfus oranı yüzde 25,6 olacak.

Türkiye'de yaşlı nüfus oranı artıyor

Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde yaşlı nüfusun büyük bir kısmı olan yüzde 61,3'lük kısmını 65 ve 74 arası yaş grubu oluşturuyor. Yüzde 30,7'lik yaşlı nüfus oranı 75 ve 84 yaş grubundan oluşurken, kalan yüzde 8'lik kısım ise 85 ve üzeri yaş grubundan oluşuyor.

 

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