Emre Kıvılcım kimdir, nereli, kaç yaşında?Kurbanlık büyükbaş fiyatları ne kadar 2021? Küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2021? Canlı kurbanlık kg fiyatı 2021Yaz sezonuna hazırlanan Seksenler dizinde büyük sürpriz: İlker Ayrık senaryoya dahil oluyor!Devlet memuru, sözleşmeli personel, işçi... Devlet kadrolarında açılan kontenjanlar belli oldu! KPSS puanınız olsun, olmasın: Bu başvuruları kaçırmayın!ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman başlıyor 2021? KPSS başvuruları nasıl yapılacak 2021?ATP halka arz lot sayısı | ATP Bilgisayar Konsorsiyum üyeleriATP halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? ATP Bilgisayar halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?3 bin TL hibe desteği verilecek meslekler ve nace kodları | 3 bin TL hibe desteği kimlere, ne zaman verilecek 2021?5 bin TL hibe desteği verilecek meslekler ve nace kodları | Esnafa 5 bin TL hibe desteği kimlere, ne zaman verilecek 2021?Gökhan Hotamışlıgil kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Türkiye'de yeni dönem müjdesi! Aşı olanlar için hayat normale dönecek

Türkiye'de yeni dönem müjdesi! Aşı olanlar için hayat normale dönecek

Pandemiyle mücadele devam ederken aşılamaya teşvik için yeni çözüm yolları aranıyor. Bu kapsamda aşı olanların birçok etkinliğe katılabilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de yeni dönem müjdesi! Aşı olanlar için hayat normale dönecek

Koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmaları hız kazandı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi BioNTech'ten gelecek olan aşılarla birlikte yeni bir soluk kazanacak. Bu kapsamda aşıya teşvik anlamında yeni uygulamalar gündeme geliyor. Yapılan son açıklamalara göre aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanacağı ifade edildi.

BİRÇOK ETKİNLİĞE KATILABİLECEKLER

Türkiyede yeni dönem müjdesi! Aşı olanlar için hayat normale dönecek

Türkiye 'kademeli normalleşme' sürecini yaşarken, 1 Haziran ve sonrasında nasıl bir süreç yaşanacağı merak ediliyor. Gözler yapılacak normalleşme sürecindeyken, aşı olanları kapsayacak bir süreç gündeme geldi. Aşı olan vatandaşlar için hayat yavaş yavaş normale dönecek ve birçok etkinliklere katılım sağlayabilecekler.  Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech firmasından gelecek olan aşılarla birlikte sürecin hız kazanması bekleniyor.

Türkiyede yeni dönem müjdesi! Aşı olanlar için hayat normale dönecek

POZİTİF AYRIMCILIK UYGULANACAK

Sağlık Bakanlığı bu kapsamda günde 1 milyon doz aşı yapmak için çalışmalara başlarken, teşvik konusunda ise yeni gelişmeler yaşanıyor. Buna göre aşı olan vatandaşlar; konser sinema ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranlar alınacak ve maske zorunluluğu da esnetilecek.

Türkiyede yeni dönem müjdesi! Aşı olanlar için hayat normale dönecek

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT