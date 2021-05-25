Türkiye'de yeni dönem müjdesi! Aşı olanlar için hayat normale dönecek

Koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmaları hız kazandı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi BioNTech'ten gelecek olan aşılarla birlikte yeni bir soluk kazanacak. Bu kapsamda aşıya teşvik anlamında yeni uygulamalar gündeme geliyor. Yapılan son açıklamalara göre aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanacağı ifade edildi.

BİRÇOK ETKİNLİĞE KATILABİLECEKLER

Türkiye 'kademeli normalleşme' sürecini yaşarken, 1 Haziran ve sonrasında nasıl bir süreç yaşanacağı merak ediliyor. Gözler yapılacak normalleşme sürecindeyken, aşı olanları kapsayacak bir süreç gündeme geldi. Aşı olan vatandaşlar için hayat yavaş yavaş normale dönecek ve birçok etkinliklere katılım sağlayabilecekler. Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech firmasından gelecek olan aşılarla birlikte sürecin hız kazanması bekleniyor.

POZİTİF AYRIMCILIK UYGULANACAK

Sağlık Bakanlığı bu kapsamda günde 1 milyon doz aşı yapmak için çalışmalara başlarken, teşvik konusunda ise yeni gelişmeler yaşanıyor. Buna göre aşı olan vatandaşlar; konser sinema ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranlar alınacak ve maske zorunluluğu da esnetilecek.