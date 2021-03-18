Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne 2 flaş çağrı!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada "ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki tahrik edici eylemlerinin asla kabul edilemez olduğunu ifade edip bu durumun sorunların çözümüne katkı sağlamayacağını sözlerine ekledi.

Bakan Akar, "Bunlarla bir yere varılmayacağını herkes bilmelidir." ifadesini kullandı.