Türkiye'den İzlanda açıklaması geldi! Gereken yapılacak A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 Elemeleri grup maçı için gittiği İzlanda'da büyük bir saygısızlığa uğradı. Havalimanında yaklaşık 3 saat bekletilen ay-yıldızlı oyuncular, İzlanda emniyet görevlileri tarafından didik didik arandı. Konu ile ilgili açıklamaya yapan Bakan Çavuşoğlu, 'Bu kabul edilemez, gereken yapılacak' dedi.

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Türkiye'den Euro 2020 Elemeleri tartışmaları sürerken flaş açıklama geliyor! Hakan Çavuşoğlu, A Milli Takım'ın İzlanda Havalimanı'nda saatlerce bekletilmesine sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, 'Milli Takımımızın İzlanda Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın' dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Milli takımımıza İzlanda havaalanında yapılan saygısız muamele, İzlanda yetkili makamlarının doğrudan sorumluluğundadır. İzlanda makamlarını en güçlü şekilde. kınıyoruz.Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısızlık karşısında gerekli tüm cevaplar net şekilde verilir." açıklamasında bulundu.



