Türkiye'den Kırgızistan'a nota cevabı geldi!

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olayın gerçekleşmesinden sonra Orok köyüne giden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a dün Kırgızistan Dışişleri Bakanlığınca Kırgızistan'ın içişlerine karıştığı iddiasıyla nota verilmişti. Bunun üzerine, Bakanlık da Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev'e karşı nota verdi.

KIRGIZİSTAN NOTA VERMİŞTİ

Ahıskalı Türklerinin de yaşadığı Orok'ta 5 Haziran'da gençler arasında yaşanan münakaşanın büyümesi ve köydeki Türk vatandaşları ile bir büyükelçilik personelinin mahsur kalması üzerine, Büyükelçi Fırat, Kırgız makamlarının bilgisi dahilinde durumla ilgilenmek için köye gitmişti. Olayın basına yansıması üzerine, dün Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Fıratı'ı çağırarak "Kırgızistan'ın içişlerine karıştığı" iddiasıyla nota vermişti.

TÜRKİYE İLE KIRGIZİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİ KARDEŞLİK ANLAYIŞI İLE YÜRÜTÜLMELİ

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Büyükelçi Ömüraliyev'e, Bakan Yardımcısı Sedat Önal tarafından mütekabil bir nota verilirken, Büyükelçi Fırat'ın görev sorumluluğu içerisine hareket ettiği, Kırgızistan içişlerine karışılmasının söz konusu olmadığı ve Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkinin her zamanki gibi kardeşlik anlayışıyla yürütülmek istendiği aktarıldı.