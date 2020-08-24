Türkiye'den NAVTEX cevabı: Savaş gemileri devreye giriyor!

Yunanistan, Türkiye’ye yanıt olarak Doğu Akdeniz’de bir karşı Navtex ilan etmişti. Ülkemizden cevap gecikmedi. Türkiye yarın Girit Adası'nın güneyinde Türk ve müttefik savaş gemilerinin katılımıyla tatbikat yapacak.

Mili Savunma Bakanı Akar, Yunanistan’ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat yapacağını açıklamasını gerginliği artıran bir faaliyet olarak değerlenmişti. Bakan Akar'ın bu açıklamalarının ardından Türkiye yarın tatbikat düzenleyeceğini bildirdi.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir.

Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.