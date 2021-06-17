Çocuğa karne tebrik mesajları resimli | Karne mesajları güzel sözler | komik öğrenci karne sözleriSON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam normalleşme açıklaması! 'Maskeleri ne zaman çıkaracağız' sorusunu yanıtladı!Son dakika | Bakan Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkladı: Şu an milletvekili değilGelinim Mutfakta 17 Haziran Perşembe puan durumu | 17 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere önemli açıklamalar: F-35 ve S-400 konusunda farklı bir adım beklemeyin dedimHDPli Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz neden öldü? Kim öldürdü?Gelinim Mutfakta Pırasalı Gül Böreği tarifi | Pırasalı Gül Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Gülseren Budayıcıoğlu Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah hakkında itirafta bulundu!Fransa'dan flaş Türkiye kararı: Kırmızı ülkeler listesinden çıkarıldı, seyahat yasağı kaldırıldı!Günlerdir etkili olan yağışlar yüzleri güldürdü! Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün üzerinden 6 yıl geçti

Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün üzerinden 6 yıl geçti

Türk siyasetine damga vuran isimlerden olan Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün 6. yıl dönümünde anılıyor. Demirel, 17 Haziran 2015 yılında solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle 90 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün üzerinden 6 yıl geçti

Türk siyasetinin en önemli isimlerinden biri olan Süleyman Demirel'in ölümünün üzerinden 6 yıl geçti. Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarihler 17 Haziran 2015'i gösterdiğinde kaldırıldığı hastanede solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda etmişti. 

7 BAŞBAKANLIK, 1 CUMHURBAŞKANLIĞI

Renkli kişiliği ve fötr şapkasıyla Türk siyasetine damga vuran 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, tam 6 yıl önce bugün vefat etmişti. Tam 7 kez başbakanlık ve bir kez de Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Demirel, güler yüzlü hali ve hazır cevaplı olmasıyla siyaset dünyasında akıllara kazınan isimler arasındaki yerini aldı. Demirel, 1965–1993 tarihleri ​​arasında yedi farklı hükûmette toplam 10 yıl 5 aylık bir süreyle başbakanlık görevinde bulundu. Ayrıca, 1964'ten 1980 yılına kadar Adalet Partisi, 1987–1993 yılları arasında ise Doğru Yol Partisi genel başkanı olarak görev aldı.

Türkiyenin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirelin ölümünün üzerinden 6 yıl geçti

90 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

1 Kasım 1924 yılında Isparta’da dünyaya gelen Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015 yılında hayata veda etti. Rahatsızlanan Demirel, 13 Mayıs 2015 tarihinde böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve akut solunum yolları enfeksiyonu sebebiyle Güven Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tarihler 17 Haziran 2015'i gösterdiğinde saat 02.05'te solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türkiyenin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirelin ölümünün üzerinden 6 yıl geçti

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Süleyman Demirel'in hayatını kaybetmesi ülkede büyük üzüntü yarattı. 19 Haziran 2015'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'deki devlet cenaze töreni ile Kocatepe Camii'ndeki dini törenden sonra Demirel'in naaşı memleketi Isparta'ya götürüldü. Demirel, İslamköy'deki anıt mezar olarak tahsis edilen yerde toprağa verildi. Ayrıca ölümü üzerine Türkiye'de 17–19 Haziran tarihleri arasında ulusal yas ilan edildi.

Türkiyenin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirelin ölümünün üzerinden 6 yıl geçti

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT