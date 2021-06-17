Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün üzerinden 6 yıl geçti

Türk siyasetinin en önemli isimlerinden biri olan Süleyman Demirel'in ölümünün üzerinden 6 yıl geçti. Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarihler 17 Haziran 2015'i gösterdiğinde kaldırıldığı hastanede solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda etmişti.

7 BAŞBAKANLIK, 1 CUMHURBAŞKANLIĞI

Renkli kişiliği ve fötr şapkasıyla Türk siyasetine damga vuran 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, tam 6 yıl önce bugün vefat etmişti. Tam 7 kez başbakanlık ve bir kez de Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Demirel, güler yüzlü hali ve hazır cevaplı olmasıyla siyaset dünyasında akıllara kazınan isimler arasındaki yerini aldı. Demirel, 1965–1993 tarihleri ​​arasında yedi farklı hükûmette toplam 10 yıl 5 aylık bir süreyle başbakanlık görevinde bulundu. Ayrıca, 1964'ten 1980 yılına kadar Adalet Partisi, 1987–1993 yılları arasında ise Doğru Yol Partisi genel başkanı olarak görev aldı.

90 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

1 Kasım 1924 yılında Isparta’da dünyaya gelen Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015 yılında hayata veda etti. Rahatsızlanan Demirel, 13 Mayıs 2015 tarihinde böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve akut solunum yolları enfeksiyonu sebebiyle Güven Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tarihler 17 Haziran 2015'i gösterdiğinde saat 02.05'te solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Süleyman Demirel'in hayatını kaybetmesi ülkede büyük üzüntü yarattı. 19 Haziran 2015'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'deki devlet cenaze töreni ile Kocatepe Camii'ndeki dini törenden sonra Demirel'in naaşı memleketi Isparta'ya götürüldü. Demirel, İslamköy'deki anıt mezar olarak tahsis edilen yerde toprağa verildi. Ayrıca ölümü üzerine Türkiye'de 17–19 Haziran tarihleri arasında ulusal yas ilan edildi.