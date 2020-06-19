Tuba Ersöz kimdir? sorusu Google'de en çok yapılan aramalar arasına girdi. Türkiye'nin başörtülü ilk başsavcısı Tuba Ersöz Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildi. Peki Tuba Ersöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

İLK BAŞÖRTÜLÜ BAŞSAVCI

Kararname ile bir ilk de gerçekleşti, bir başörtülü savcı, başsavcı yapıldı. Nazilli Savcısı Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı’na getirildi. Kararname ile FETÖ’nün 17 Aralık kumpas soruşturmasını takipsizlik kararı vererek, kapatan İstanbul savcısı Ekrem Aydıner İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirilirken, Ankara’da 16 sokak köpeğini öldüren üç sanığa 10’ar yıl hapis cezası veren Hakim Yaşar Sezikli Yargıtay savcısı oldu.

Nazilli Savcısı Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildi ve böylelikle ilk kez baş örtülü bir baş savcı atanmış oldu. Baş savcı Tuba Ersöz hakkında hayat hikayesi ve biyografisini haberimizde kaleme aldık. Tuba Ersöz'nın kariyeri ve eğitim hayatı ile ilgili bilgiler içeriğimizde.

TUBA ERSÖZ KİMDİR?

Tuba Ersöz'ün daha önce Nazilli savcılığı görevini ifa ettiği ve son karaname ile Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildiği biliniyor. Savcı Tuba Ersöz hakkında ayrıntılı bilgi maalesef yok. Fakat kendisi Türkiye'nin ilk tesettürlü baş savcısı oldu.