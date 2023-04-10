Türkiye'nin bileği bükülmez şampiyonu, Bayburt’tan çıktı!

Bayburt'u temsil eden Bayburt Fen Lisesi öğrencisi Buğrahan Karasapan, 65 kiloda Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası genç erkeklerde Türkiye birincisi olurken, sol kol Türkiye ikincisi olarak altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Türkiye'nin bileği bükülmez şampiyonu, Bayburt’tan çıktı!

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası genç erkeklerde Bayburt'u temsil eden Bayburt Fen Lisesi öğrencisi Buğrahan Karasapan, 65 kiloda sağ kol Türkiye birincisi, sol kol Türkiye ikincisi olarak altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hamdullah Çakır ise aynı turnuvada 60 kiloda sağ kol Türkiye dördüncüsü olarak müsabakayı tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında Bayburt'u temsil eden öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

KAYNAK: İHA

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