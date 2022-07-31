Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! 3 ayrı bölgede orman yangını çıktı!

Türkiye'nin İzmir, Mersin ve Hatay illerinde korkutan orman yangını meydana geldi. Çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

YAYINLAMA
Google News
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! 3 ayrı bölgede orman yangını çıktı!

İzmir’in Menderes ilçesinde serada çıkıp ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. İlk müdahalenin 8 dakika için yapıldığı belirtildi. Kısa sürede önü kesilen alevler, ormana daha fazla ilerlemeden 1.5 saatte söndürüldü.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! 3 ayrı bölgede orman yangını çıktı!

HATAY'DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı. Yangın söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı. İlçede Habibi Neccar Dağı eteklerinde bulunan Bağrıyanık Mahallesi’ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sona ererken, orman yangınının söndürüldüğü öğrenildi.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! 3 ayrı bölgede orman yangını çıktı!

MERSİN'DE YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan da 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasında Azıtepesi eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber alınmasıyla birlikte yangına 15 dakika içinde 2 uçak, 5 helikopter ve 20 arazöz ile müdahaleye başlandı.

Bölgede yer yer rüzgarın etkili olduğu bildirilirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Düğün konvoyu Ambulansın geçişine engel olmuştu! EGM ve Bakan Koca'dan art arda açıklamalar!
Düğün konvoyu Ambulansın geçişine engel olmuştu! EGM ve Bakan Koca'dan art arda açıklamalar!
Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Resmen duyurdu! Yıl sonunda...
Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Resmen duyurdu! Yıl sonunda...
Yargıtay'dan yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ve iş vereni kapsıyor! Yıllık izin parası...
Yargıtay'dan yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ve iş vereni kapsıyor! Yıllık izin parası...
Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! 81 ilde Sosyal Konut Projesi başlatılacak!
Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! 81 ilde Sosyal Konut Projesi başlatılacak!
Kosova ile Sırbistan arasında gerilim tavan yaptı! Sirenler susmuyor! Alarm verildi!
Kosova ile Sırbistan arasında gerilim tavan yaptı! Sirenler susmuyor! Alarm verildi!
Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Resmen duyurdu! Yıl sonunda...
Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Resmen duyurdu! Yıl sonunda...
Son Dakika: 2022 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!
Son Dakika: 2022 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!
Yargıtay'dan yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ve iş vereni kapsıyor! Yıllık izin parası...
Yargıtay'dan yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ve iş vereni kapsıyor! Yıllık izin parası...
Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! 81 ilde Sosyal Konut Projesi başlatılacak!
Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! 81 ilde Sosyal Konut Projesi başlatılacak!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var: 11 kişiye yükseldi!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var: 11 kişiye yükseldi!
Mizahta her zaman kazanıyoruz! KPSS adaylarının sınav sonrası paylaşımları bu yıl da kırdı geçirdi! İşte bugünün en komik tweetleri...
Mizahta her zaman kazanıyoruz! KPSS adaylarının sınav sonrası paylaşımları bu yıl da kırdı geçirdi! İşte bugünün en komik tweetleri...