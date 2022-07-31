Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! 3 ayrı bölgede orman yangını çıktı!

İzmir’in Menderes ilçesinde serada çıkıp ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. İlk müdahalenin 8 dakika için yapıldığı belirtildi. Kısa sürede önü kesilen alevler, ormana daha fazla ilerlemeden 1.5 saatte söndürüldü.

HATAY'DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı. Yangın söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı. İlçede Habibi Neccar Dağı eteklerinde bulunan Bağrıyanık Mahallesi’ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sona ererken, orman yangınının söndürüldüğü öğrenildi.

MERSİN'DE YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan da 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasında Azıtepesi eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber alınmasıyla birlikte yangına 15 dakika içinde 2 uçak, 5 helikopter ve 20 arazöz ile müdahaleye başlandı.

Bölgede yer yer rüzgarın etkili olduğu bildirilirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bilgisine ulaşıldı.