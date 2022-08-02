Türkiye'nin dağlarında yetişip, binlerce hastalığa iyi geliyor! Şifa deposu: Kenger Sakızı

Geleneksel olarak sağlık için kullanılan ve faydalarının saymakla bitmediği kenger sakızı, şifa dağıttığını bilen kişiler tarafından yoğun talep ile karşılanıyor. Bulunduğu bölgenin kısıtlı ve bu bitkiye toplayanların az olması sebebiyle maliyetinin de fazla olduğu sakızı, ağrılarından sancılarından muzdarip olanlar şifa vermesi için kullanıyor.

KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR

İç Anadolu ve doğu Anadolu bölgelerinde genellikle dağlık alalarda bulunan bu bitki hiçbir müdahale olmadan kendiliğinden yetişiyor. Genellikle dikenli, tüylü ve mor bir yapıda olan bitkinin yaprakları, kökü ve meyvesi sağlık açısından çeşitli şekilde kullanılıyor.

ÇEŞİTLİ FAYDALARI VAR

Kenger sakızının en bilindik ve fayda sağlayan etkisi ağız ve diş sağlığını korumasıdır. Diş eti ve dişlerin korunmasını sağlayan sakız, ayrıcı çene yapısını da korur ve çarpıklıkları giderir.

Sindirim problemlerine iyi geldiği bilindiğinden midenin korunmasını da sağlayarak hazımsızlığa, şişkinliğe ve ağrılara iyi gelir.

Kulak zarı yırtılmasında etkili olan kenger sakızı, kulaklarda meydana gelen iltihaplanmaları da iyileştirir.

Kan basıncı ve kan şekeri seviyelerinin düzenlenerek düşürülmesine yardımcı olan kenger sakızı, kolesterolün etkilerini azaltır, diyabet hastalığına yardımcı olur.

Yüz kaslarının düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayan kenger sakızı ayrıca yüz felci geçiren kişilerde de etkili olarak yüz kaslarını harekete geçirir ve felci iyileştirir.

TALEPLE BİRLİKTE FİYATTA ARTIYOR

Sakızın satıcılarında olan İbrahim Güler Güler, yoğun talep ile karşılaştıklarını ve yurt dışına gönderim yaptıklarını söyleyerek “Gurbetçilerimizin gelmesiyle birlikte taleplerimiz çok güzel ilerliyor. Yurt dışına da gönderdiğimiz oluyor. Muhafaza olarak dondurucu da bekletilebiliyor. Dondurucu da bekletilen sakız istenilen zamanda kullanılıyor. Yüzde 20 yüzde 30 arasında fiyat artışı var. Geçen yıl 700, 800 lira arasındaydı talebin duruma göre üretiliyor ama giderek azalıyor üretim. İşçi ücreti olarak fazla masraflı olduğu için üretimde sıkıntı oluyor. Ağustos’un ortasından sonra fiyatların biraz daha yükseleceğine inanıyorum çünkü az üretiliyor” şeklinde konuştu.