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Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu! İşte 500 büyük sanayi kuruluşları...

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi sektörünün devler ligini belirleyen ve 1968 yılından bu yana aralıksız yapılan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2021 yılı sonuçlarını açıkladı. İşte 500 büyük sanayi kuruluşları...

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu! İşte 500 büyük sanayi kuruluşları...

Odakule’de Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından 54.sü açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması” na göre, 2021 yılında üretimden satışlara göre en büyük kuruluş 136 milyar 793 milyon TL TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) oldu.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu! İşte 500 büyük sanayi kuruluşları...

Sıralamada ikinci 67 milyar 305 milyon TL ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., üçüncü 55 milyar 187 milyon TL ile Star Rafineri, dördüncü 46 milyar 152 milyon TL ile Toyota Otomotiv ve beşinci de 38 milyar 669 milyon TL ile İskenderun Demir ve Çelik oldu.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu! İşte 500 büyük sanayi kuruluşları...

ERDAL BAHÇIVAN TARAFINDAN AÇIKLANDI

Sanayinin check-up’ı olarak nitelenen, sanayi sektörü başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin büyümesinden ihracatına, finansmandan yatırım iklimine kadar birçok alanda detaylı bilgiler içerdiği için çok önemli bir gösterge olan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021 araştırmasının sonuçları, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliğinde düzenlenen ve İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı ve Sadık Ayhan Sarunan’ın katıldığı basın toplantısında açıklandı.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu! İşte 500 büyük sanayi kuruluşları...

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