Türkiye'nin en güçlü silahı SİPER düşmana göz açtırmayacak!

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında yaptığı atılımlara gün geçtikçe bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye’nin en güçlü silahı teste çıkıyor. 850 km'lik alanda test edilecek.

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Türkiye'nin en güçlü silahı SİPER düşmana göz açtırmayacak!

Türkiye, savunma sanayisi alanında kritik hamlelerine kaldığı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan en güçlü silahlardan biri olarak bilinen HİSAR-U (Siper) füzesinin bu hafta 850 kilometrelik alan içerisinde test edilmesi bekleniyor.

Karadeniz’de 850 kilometrelik alanda NAVTEX/NOTAM ilan edilmesinin ardından gözler testinin gerçekleştirilmesi beklenen HİSAR-U (SİPER) füzesine dikildi.

Türkiye’nin savunma sanayisi alanında kritik hamlelerinden birisi olan HİSAR-U (SİPER) sayesinde gök hudutlar, yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojiler ile korunacak. ASELSAN ve ROKETSAN iş birliği ile üretilen HİSAR-U (SİPER) füzesinin bu hafta içerisinde Karadeniz’de test edilmesi bekleniyor.

HİSAR SİSTEMLERİ

HİSAR, Türkiye’nin karadan havaya füze savunma sistemlerinin genel adıdır. Grup içinde, alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-A ve HİSAR-A +, orta irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-O ve HİSAR-O + ile uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi HİSAR-U bulunuyor. Bu sistemler Aselsan ve Roketsan öncülüğünde 2007'den itibaren geliştiriliyor.

Yüksek irtifa ve uzun menzilli bir hava savunma sistemi olan HİSAR-U’nun gemi ve kara konuşlu olarak kullanılması planlanıyor. Siper füzesi; 100 km’den fazla menzile, çift darbeli motora, Aktif Radar Arayıcı (RF) başlığa, Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık (IIR) ile Terminal Güdüm yeteneğine sahip.

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