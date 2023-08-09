Türkiye'nin en güçlü silahı SİPER düşmana göz açtırmayacak!

Türkiye, savunma sanayisi alanında kritik hamlelerine kaldığı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan en güçlü silahlardan biri olarak bilinen HİSAR-U (Siper) füzesinin bu hafta 850 kilometrelik alan içerisinde test edilmesi bekleniyor.

Karadeniz’de 850 kilometrelik alanda NAVTEX/NOTAM ilan edilmesinin ardından gözler testinin gerçekleştirilmesi beklenen HİSAR-U (SİPER) füzesine dikildi.

Türkiye’nin savunma sanayisi alanında kritik hamlelerinden birisi olan HİSAR-U (SİPER) sayesinde gök hudutlar, yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojiler ile korunacak. ASELSAN ve ROKETSAN iş birliği ile üretilen HİSAR-U (SİPER) füzesinin bu hafta içerisinde Karadeniz’de test edilmesi bekleniyor.

HİSAR SİSTEMLERİ

HİSAR, Türkiye’nin karadan havaya füze savunma sistemlerinin genel adıdır. Grup içinde, alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-A ve HİSAR-A +, orta irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-O ve HİSAR-O + ile uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi HİSAR-U bulunuyor. Bu sistemler Aselsan ve Roketsan öncülüğünde 2007'den itibaren geliştiriliyor.

Yüksek irtifa ve uzun menzilli bir hava savunma sistemi olan HİSAR-U’nun gemi ve kara konuşlu olarak kullanılması planlanıyor. Siper füzesi; 100 km’den fazla menzile, çift darbeli motora, Aktif Radar Arayıcı (RF) başlığa, Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık (IIR) ile Terminal Güdüm yeteneğine sahip.