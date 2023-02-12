Türkiye'nin en kritik konuları! Bakan Bozdağ'dan yağma olayları ve müteahhitler hakkında açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem felaketinin yaşandığı Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yıkılan binaların müteahhitleri ve yağma olayları hakkında bilgi veren Bozdağ önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Bozdağ'ın açıklaması şöyle:

"Diyarbakır’ımızda hasar tespit çalışmaları, evlere giremeyen, evleri yıkılan, evleri ağır hasarlı olan vatandaşlarımızın barındırılmasıyla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Günde 200 civarında vatandaşımızı kapalı mekanda ve çadır kentte barındırdığımız ve her türlü ihtiyaçların Diyarbakır Valiliğimizin koordinesinde karşılandığını ifade etmek isterim.

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Diyarbakır’ın her insanına teşekkür ediyorum. Kardeşlerimiz de bu süreçte hem yardımlarıyla hem dualarıyla bu çalışmalara büyük destek vermişlerdir. Türkiye’nin 4 bir yanında hayırseverlikleriyle bu sürece omuz veren her bir insanımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Deprem yaşanan illerde adli soruşturmaların süratle başlatılması, delillerin toplanması, şüphelilerin gözaltı ve diğer işlemlerinin uygulanması ve adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde işletilmesi maksadıyla Cumhuriyet savcılıklarında yoğun süreç yönetilmektedir.

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YIKILAN BİNALARI YAPAN MÜTEAHHİTLER

Depremin ardından 10 ildeki Cumhuriyet Baş Savcılıkları soruşturma başlattılar. Gözaltı yakalamaya ilişkin kararlar gecikmeksizin çıkarılmıştır.

134 şüphelinin yıkılan binalarla ilgili hakkında işlem başlatılmış bu şüphelilerden 3’ü tutuklandı 7 ‘si gözaltında, 114 kişinin de gözaltı çalışmaları devam etmektedir.

Hem bu binaların sorumlularının tespiti ile ilişkin kolluk ve savcılıklarımız iş birliği içerisinde süratli bir şekilde yapmaktadır. Bütün vatandaşlarımız emin olsunlar soruşturmalar neyi emrediyorsa bu çerçevede yürüyecek.

Bütün adli işlemler gecikmeksizin devam edecektir.

YAĞMA OLAYLARI

Yağma olaylarına ilişkin artan şikayetler ve olaylar göz önüne alınmak suretiyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde gözaltı süreleri bölgelerdeki illerde uzatılmış hem kolluk hem Cumhuriyet baş savcılıklarımız etkin bir soruşturma yürütmektedirler. 75 ayrı olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57 şüpheli yakalandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararına hükmedildi. Yardımla ilgili konularda maalesef bu acı zamanda istismar etmek suretiyle dolandırıcılık suçu ile alakalı da Cumhuriyet savcılıkları soruşturma yürütmektedirler.

BİRÇOK İŞLEM DURDURULDU

06.02.2023 tarihi dahil dava açma, icra takibi başlatma, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımına ilişkin süreler, taraflar bakımından belirlenen süreler, hakim tarafından tayin edilen süreler 06.04.2023 tarihine kadar 2 ay süre ile durdurulmuştur.

Sadece bunun istisnası Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimi bakımından ilgili kanunda görülen sürelerdir. Seçime ilişkin sürelerde durdurma yoktur. Kanunlarda öngörüldüğü şekilde işleyecek. Cumhurbaşkanının seçimi ile ilgili süreler durdurma kapsamı dışındadır.

Hırsızlık ve yağma suçlarında 24 saat olan gözaltı süresi 4 gün olarak uygulanacaktır.

OHAL İLANI

Hakimler ve savcılar kurulumuz bugün OHAL ilan edilen il sınırlarında yer alan adli ve idari yargı mercileri ile sınırlı olmak üzere ceza mahkemesi kanununun 120 sıra sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi doğrultusunda tutukluluğun değerlendirilmesi doğrultusunda yürütmenin durdurulması işlemleri ile ivedi sayılacak işlemler haricinde bölge adliye ve bölge idari mahkemelerinde duruşma, müzakerelerin 06.04.2023 tarihine kadar ertelenmesine karar aldı. Soruşturmaların hiçbirisi durmayacaktır."