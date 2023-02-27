Bakan Bozdağ, deprem bölgesi Diyarbakır'da konuştu: "Sizden bir yıllık zaman ve bize sabır göstermenizi istiyoruz"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketleri 11 ili etkiledi. Depremin etkilediği illerden biri olan Diyarbakır oldu. Yıkılan 7 binanın enkazında başlatılan çalışmalar sona ererken, depremde 407 kişi hayatını kaybetti, 902 kişi yaralandı.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Deprem felaketinin ilk gününden bu yana Diyarbakır'da bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hani ilçesini ziyaret etti. Kaledibi Mahallesi ile Topçular Uysal mezrasında da incelemelerde bulunan Bakan Bekir Bozdağ, vatandaşlara geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Daha sonra çevredeki esnafı Vali İhsan Su ile ziyaret eden Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

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"EL ELE VERECEĞİZ BU SORUNLARIN TAMAMINI ÇÖZECEĞİZ"

Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Bozdağ, "El ele vereceğiz, beraber Allah’ın izniyle biz bunları inşa edeceğiz. Bu sorunların tamamını çözeceğiz" dedi.

"HUKUKSAL AÇIDAN DA SORUN OLMAYACAK İŞLER YAPACAĞIZ"

Mülkiyet ihtilaflı olan konularda da ihtilafsız vatandaşa konut vereceklerini belirten Bakan Bozdağ, “Bir vatandaşa bir konut verdiğimizde müşterek tapusunu ona vereceğiz, müstakil olacak. Kat mülkiyetine geçecek, tapu onun olacak. Herhangi bir hukuki ihtilaf, herhangi bir başka sorun da olmayacak. Sorunlu olan yerlerde dahi biz sorunsuz bir teslim yapacağız. O yüzden de bu konularda da ileride birtakım sorunlar geçmişte bazı yerlerde yaşandı. Bunların yaşanmaması için hukuksal açıdan da sorun olmayacak işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

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"BİZE SABIR GÖSTERMENİZİ İSTİYORUZ"

"Bir yıla ihtiyacımız var" ifadesini kullanan Bozdağ, "Sizden bir yıllık zaman ve bu sürede bize sabır göstermenizi istiyoruz. Allah'ın izniyle bir yıl sonra da göreceksiniz" şeklinde konuştu.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ TOKİ KONUTLARINDA HASAR YOK"

Bozdağ, Türkiye’nin önümüzdeki dönem içerisinde bu adımları atacağını dile getirerek TOKİ'nin çalışmalarını örnek gösterdi. Bozdağ, "Son 20 yıl içinde Türkiye'de TOKİ, 1 milyon 500 bin konutu vatandaşımıza teslim etmiş durumda. Deprem bölgesinde bu konutların hiçbirinde hasar yok. Sağlam yapıldıkları bu deprem vesilesiyle de görülmüş oldu" ifadelerini kullandı.