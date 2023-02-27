Bakan Bozdağ, deprem bölgesi Diyarbakır'da konuştu: "Sizden bir yıllık zaman ve bize sabır göstermenizi istiyoruz"

Deprem felaketinin yaşandığı illerden olan Diyarbakır'da vatandaşlarla bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sizden bir yıllık zaman ve bu sürede bize sabır göstermenizi istiyoruz. Allah'ın izniyle bir yıl sonra da göreceksiniz" dedi.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Bakan Bozdağ, deprem bölgesi Diyarbakır'da konuştu: "Sizden bir yıllık zaman ve bize sabır göstermenizi istiyoruz"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketleri 11 ili etkiledi. Depremin etkilediği illerden biri olan Diyarbakır oldu. Yıkılan 7 binanın enkazında başlatılan çalışmalar sona ererken, depremde 407 kişi hayatını kaybetti, 902 kişi yaralandı.

Bakan Bozdağ, deprem bölgesi Diyarbakır'da konuştu: Sizden bir yıllık zaman ve bize sabır göstermenizi istiyoruz

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Deprem felaketinin ilk gününden bu yana Diyarbakır'da bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hani ilçesini ziyaret etti. Kaledibi Mahallesi ile Topçular Uysal mezrasında da incelemelerde bulunan Bakan Bekir Bozdağ, vatandaşlara geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Daha sonra çevredeki esnafı Vali İhsan Su ile ziyaret eden Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Bozdağ, deprem bölgesi Diyarbakır'da konuştu: Sizden bir yıllık zaman ve bize sabır göstermenizi istiyoruz

"EL ELE VERECEĞİZ BU SORUNLARIN TAMAMINI ÇÖZECEĞİZ"

Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Bozdağ, "El ele vereceğiz, beraber Allah’ın izniyle biz bunları inşa edeceğiz. Bu sorunların tamamını çözeceğiz" dedi.

"HUKUKSAL AÇIDAN DA SORUN OLMAYACAK İŞLER YAPACAĞIZ"

Mülkiyet ihtilaflı olan konularda da ihtilafsız vatandaşa konut vereceklerini belirten Bakan Bozdağ, “Bir vatandaşa bir konut verdiğimizde müşterek tapusunu ona vereceğiz, müstakil olacak. Kat mülkiyetine geçecek, tapu onun olacak. Herhangi bir hukuki ihtilaf, herhangi bir başka sorun da olmayacak. Sorunlu olan yerlerde dahi biz sorunsuz bir teslim yapacağız. O yüzden de bu konularda da ileride birtakım sorunlar geçmişte bazı yerlerde yaşandı. Bunların yaşanmaması için hukuksal açıdan da sorun olmayacak işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, deprem bölgesi Diyarbakır'da konuştu: Sizden bir yıllık zaman ve bize sabır göstermenizi istiyoruz

"BİZE SABIR GÖSTERMENİZİ İSTİYORUZ"

"Bir yıla ihtiyacımız var" ifadesini kullanan Bozdağ, "Sizden bir yıllık zaman ve bu sürede bize sabır göstermenizi istiyoruz. Allah'ın izniyle bir yıl sonra da göreceksiniz" şeklinde konuştu.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ TOKİ KONUTLARINDA HASAR YOK"

Bozdağ, Türkiye’nin önümüzdeki dönem içerisinde bu adımları atacağını dile getirerek TOKİ'nin çalışmalarını örnek gösterdi. Bozdağ, "Son 20 yıl içinde Türkiye'de TOKİ, 1 milyon 500 bin konutu vatandaşımıza teslim etmiş durumda. Deprem bölgesinde bu konutların hiçbirinde hasar yok. Sağlam yapıldıkları bu deprem vesilesiyle de görülmüş oldu" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Bakan Bozdağ açıkladı! Depremzede vatandaşlar nasıl oy kullanacak?
Bakan Bozdağ açıkladı! Depremzede vatandaşlar nasıl oy kullanacak?
Türkiye'nin en kritik konuları! Bakan Bozdağ'dan yağma olayları ve müteahhitler hakkında açıklama
Türkiye'nin en kritik konuları! Bakan Bozdağ'dan yağma olayları ve müteahhitler hakkında açıklama
Son dakika | Bakan Bozdağ duyurdu: Depremde yıkılan binaları yapanlar ve sorumluluğu olan kişiler için tahkikat başlatıldı
Son dakika | Bakan Bozdağ duyurdu: Depremde yıkılan binaları yapanlar ve sorumluluğu olan kişiler için tahkikat başlatıldı
Adalet Bakanı Bozdağ açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararı alacağı tarih belli oldu
Adalet Bakanı Bozdağ açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararı alacağı tarih belli oldu
Son dakika | Bakan Bozdağ konuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimde aday olabilir mi?
Son dakika | Bakan Bozdağ konuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimde aday olabilir mi?
Bakan Bozdağ, altılı masanın yönetim şeklini eleştirdi: "6 veya 7 eş başkanla bakkal, yönetilemezken, Türkiye yönetilebilir mi? "
Bakan Bozdağ, altılı masanın yönetim şeklini eleştirdi: "6 veya 7 eş başkanla bakkal, yönetilemezken, Türkiye yönetilebilir mi? "
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Samsun'da feci olay: 11. kattan düşen gençten acı haber
Samsun'da feci olay: 11. kattan düşen gençten acı haber
Bakan Koca açıkladı! O illerde şebeke suyu içme suyu olarak içilebilecek
Bakan Koca açıkladı! O illerde şebeke suyu içme suyu olarak içilebilecek
Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı için açık kapı: "6'lı Masa sizi aday gösterirse benim için görevdir"
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı için açık kapı: "6'lı Masa sizi aday gösterirse benim için görevdir"
Son Haberler
Mohamed Tarek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Tarek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Tarek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Tarek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Johnny Vidales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Vidales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Johnny Vidales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Vidales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmed Yehia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Yehia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmed Yehia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Yehia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felipe Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felipe Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ekrem Açıkel, TGRT'den ayrıldı: "TGRT Ana Haber benim için bitti"
Ekrem Açıkel, TGRT'den ayrıldı: "TGRT Ana Haber benim için bitti"
Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı Necmettin Erbakan, mezarı başında anıldı!
Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı Necmettin Erbakan, mezarı başında anıldı!
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan artçı deprem uyarısı! "Büyüklükleri 6,7’ye kadar varacak"
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan artçı deprem uyarısı! "Büyüklükleri 6,7’ye kadar varacak"
AK Partili Elitaş'tan çok sert seçim çıkışı: "Kötü niyetliler, hayretler içinde izliyorum"
AK Partili Elitaş'tan çok sert seçim çıkışı: "Kötü niyetliler, hayretler içinde izliyorum"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi