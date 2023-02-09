Son dakika | Bakan Bozdağ duyurdu: Depremde yıkılan binaları yapanlar ve sorumluluğu olan kişiler için tahkikat başlatıldı

Son dakika... Adalet Bakanı Bozdağ, depremde yıkılan binaları yapanlar ve sorumluluğu olan kişiler hakkında tahkikatlar başlatıldığını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakan Bozdağ duyurdu: Depremde yıkılan binaları yapanlar ve sorumluluğu olan kişiler için tahkikat başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen depremin etkilediği 10 ilden biri olan Diyarbakır'a giden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, burada yaptığı incelemenin ardından açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Depreme maruz kalan tüm illerimizde bu binalar ve bu binaları yapanlarla ilgili, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar başlatılmıştır. İhmali, kusuru olanlar ve deprem sonrası ortaya çıkan yıkımlar nedeniyle sorumlu olanların tespit edilmesi ve yargı önünde hesap vermesi sağlanacaktır" dedi.

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