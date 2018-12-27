Dikmen Keklikpınarı mevkiinden başlayıp Ulus'taki Ankara Garı'nın önünde sona erecek yarışa defalarca katılan Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda'nın bitime 3 km kala fenalaştığı bildirildi.

Bu yıl 83. kez düzenen Büyük Atatürk Koşusu'nda koşuya 65. kez katılan Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda, hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Anıtkabir'in önünden geçerken Dulda'nın fenalaşıp yere yığıldığı ve kalbinin durduğu ifade edildi. Hastanede yoğun bakıma alınan Dulda'nın kalbi yeniden çalıştırılırken tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve yaşama gözlerini yumdu.

ERDOĞAN DULDA KİMDİR?

1926 doğumlu Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda, 65. kez katıldığı Büyük Atatürk Koşusu'nda fenalaşarak hayatını kaybetti.