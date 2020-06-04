Türkiye'nin en zehirli yılanı böyle görüntülendi

Muş’un Zovaser Dağı civarına gezen bir vatandaşın çektiği görüntüler bir anda gündem konusu oldu.Arazide gezerken 2 metrelik yılanı görüntüleyen vatandaş,Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen koca engereğin görüntüsünü çekerek, videoyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü yetkilileri ile paylaştı. Şube müdürlüğü emrinde görevli teknik personellerden Ferzende Saygın ve Mestan Hisarkaya tarafından yapılan teknik araştırmalar neticesinde yılanların koca engerek olduğu kanaatine varıldı.

"İNSANLARIN YILANLARA YAKLAŞMAMASINI TAVSİYE EDERİZ"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürü Ali Haydar Daşdemir, "Doğada bulunan her canlının yaşamaya hakkı olduğu gibi yılanlarda ekosistemin yegane parçası arasında görülmektedir. Burada tespit ettiğimiz yılanlar oldukça iri, ancak yerleşim yerlerinden ve insanlardan oldukça uzakta. Yani panik yapmaya gerek yok. Muş'un el değmemiş eşsiz doğası her türlü canlıya ev sahipliği yapmakta. Bu güzel doğamızı ve biyoçeşitliliğimizi korumak vatandaşlık görevimiz. Biz yine de vatandaşlarımızı uyarmak isteriz, bazı yılanlar zehirli olabilmekte bu sebeple insanların yılanlara yaklaşmamalarını tavsiye ederiz" dedi.