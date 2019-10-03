Türkiye'nin hamlesi sonrası Rum yönetiminde 'Yavuz' alarmı

Yavuz sondaj gemisinin, tekrardan Doğu Akdeniz'e gelmesi Rum yönetimince yakından takibe alındı. Rum medyası da geminin güzergahını sürekli izleyerek geminin Rumların sondaj alanı olarak ilan ettiği 7'inci parsele doğru hareket ettiği bilgisini aktardı.

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, konuya ilişkin şu sözleri söyledi: 'Konuyla ilgili bilgimiz var ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunuyoruz'

'YAVUZ SONDAJ GEMİSİ, GÜZELYURT-1'E İLERLİYOR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Yavuz sondaj gemisinin, Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız" ifadelerini kullandı.