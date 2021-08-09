Türkiyenin ilk decacornu 16,5 milyar dolarlık Trendyol !!

E-ticaret platformu Trendyol, 1,5 milyar dolar yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkarmış oldu. Çoğunluk hissesi Çinli Alibaba'da olan Trendyol'un yeni yatırımcıları arasında Katar Varlık Fonu da yer alıyor. Böylece Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan ‘decacorn’ tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu.

Trendyol Kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu: “Bu yatırım turunda yer alan, dünyanın önde gelen yatırımcılarına ülkemize ve Trendyol’un geleceğine duydukları güven için teşekkür ediyoruz. Ülkemize son dönemdeki en yüksek uluslararası yatırımı getirmiş olmak bizim için bir gurur kaynağı… Bu yatırım Türkiye’nin dijital ekosistemine uluslararası ilgiyi artıracak ve sektörümüzün gelişmesine ciddi ivme kazandıracak.” dedi.

KATAR'DA YATIRIM YAPTI

Yapılan yeni yatırım turu, ABD merkezli yatırım fonu General Atlantic ve Japonya merkezli SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşti. Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katıldı.

Yeni yatırım turuyla birlikte, Trendyol'un hissedarlık yapısında Asya, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Türkiye'den önemli yatırımcılar yer almış oldu.

ÜÇ YILDA 15,5 MİLYAR DEĞER KAZANDI

Trendyol Nisan 2021’de gerçekleştirdiği sermaye artışı ile mevcut ortağı Alibaba'dan 350 milyon dolar yatırım almış ve şirket 9,4 milyar dolar değere yükselmişti.

Yüzde 86,50’lik hissesi Alibaba'ya ait olan Trendyol, 2018 yılında Alibaba ortak olduğunda yaklaşık 1 milyar dolar değerlemeye sahipti. Şuan ise Trendyol aldığı yatırımlarla birlikte 16,5 milyar dolar değerine ulaştı.