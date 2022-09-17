Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma kritik bir eşiği daha başarıyla geçti! Motor entegrasyon testi tamamlandı!

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı.

Emine Özfalcı
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Bayraktar Kızılelma’nın geliştirilme sürecinde kritik bir eşik daha geçilerek, birinci prototipi ile yapılan ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde bulunan test alanında yapılan testi, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. 17 Eylül 2022’de başarıyla gerçekleştirilen motor entegrasyon testi ile Bayraktar Kızılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu.

SÜRECİ AKINCI İLE BENZER

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen “Akıncı” projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA’da da yine benzer bir süreç yaşandı. 1 Eylül 2019’da ilk motor entegrasyon testini tamamlayan Akıncı, 6 Aralık 2019’da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleşmişti. Akıncı, ilk uçuşundan yaklaşık 1.5 yıl sonra 29 Ağustos 2021’de envantere girdi.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma kritik bir eşiği daha başarıyla geçti! Motor entegrasyon testi tamamlandı!

2023'TE İLK UÇUŞ!

Baykar’ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci yer testleri ile devam edecek. Bayraktar Kızılelma’nın ilk uçuşunun 2023 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında da aktif rol alacak.

İNSANLI SAVAŞ UÇAKLARI GİBİ

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebileceği öğrenilen Bayraktar Kızılelma, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı’dan elde edilen tecrübelerle Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden insansız savaş uçağı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

YÜKSEK DURUMSAL FARKINDALIĞA SAHİP OLACAK

Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar Kızılelma’nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan insansız savaş uçağı, planlanan bin 500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma kritik bir eşiği daha başarıyla geçti! Motor entegrasyon testi tamamlandı!

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