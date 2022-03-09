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Türkiye'nin ilk iyi niyet elçisi seçilen Demet Evgar anne mi oluyor? O detay iddiaları güçlendirdi!

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye’nin ilk iyi niyet elçisi seçilen ünlü oyuncu Demet Evgar’ın 3 aylık hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Türkiye'nin ilk iyi niyet elçisi seçilen Demet Evgar anne mi oluyor? O detay iddiaları güçlendirdi!

Oyuncu Demet Evgar, Birleşmiş Milletler kadın birimi Türkiye’nin ilk iyi niyet elçisi oldu. İyi niyet elçisi seçilen Demet Evgar’ın ilk bebeğine hamile olduğu iddia edildi.

GÖZLERDEN KAÇMADI

“Sen de sesini duyur!” diyerek kadınlara seslendiği videosuyla önceki gün sosyal medyada gündem olan oyuncunun, sürekli içgüdüsel olarak karnını tuttuğu gözlerden kaçmadı.

Türkiye'nin ilk iyi niyet elçisi seçilen Demet Evgar anne mi oluyor? O detay iddiaları güçlendirdi!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; sanatçının üç aylık hamile olduğu konuşuluyor. 2016 yılından beri işletmeci Levent Babataş ile birlikte olan 41 yaşındaki Demet Evgar, daha önce verdiği demeçlerde annesinin artık torun istediğini söylemişti.

Türkiye'nin ilk iyi niyet elçisi seçilen Demet Evgar anne mi oluyor? O detay iddiaları güçlendirdi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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