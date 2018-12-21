Türkiye'nin ilk peynir fabrikası Yörsan konkordato ilan etti

Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri şirketleri arasında bulunan, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Abraaj Capital'ın şirketi Yörsan hakkında üç ay süre ile geçici mühlet kararı verildi.

Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararda 17 Aralık 2018 tarihinde şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verildiği belirtildi.

YÖRSAN NE ZAMAN KURULDU? YÖRSAN BATIYOR MU?

Sözcü'de yer alan habere göre; şirkete süt veren bir alacaklı 400 bin liralık alacağı nedeni ile Yörsan'a yönelik ihtiyati haciz kararı aldı. Konuya ilişkin, şirket yetkililerinden ise herhangi bir dönüş olmadı. İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine de giren Yörsan'ın temeli 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi olarak atıldı.



TÜRKİYE'NİN İLK PEYNİR FABRİKASINI KİM KURMUŞTU? KONKORDATO MU İLAN ETTİ?

1984 yılında Türkiye'nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörsan 4 yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group'a satıldı. Ocak 2018 tarihli ticaret sicil gazetesine göre Yörsan'ın yüzde 96 hissesi Abraaj Grubu'nun kontrolündeki Dairy Fresh Süt Ürünleri Ve Gıda Yatırımları San. Ve Tic. AŞ'ye, kalan hisse ise Yörsan'ın üç kurucu kurucusundan biri olan Şerafettin Yörük'e ait.



Şerafettin Yörük ile Abraaj'ın davalık oldukları gündeme gelmişti. Bloomberg'in 3 ay önceki haberine göre Yörük, 'adil olmayan sermaye artırımlarıyla şirketteki hisselerinin yüzde 20'den yüzde 3'e inmesine neden olunduğu' gerekçesi ile yargı yoluna gitmişti.

KONKORDATO NEDİR? KONKORDATO NE DEMEK?

Basit tabirle iflastan kurtulmak için karşılıklı tavizlerin verilmesi suretiyle sonuçlanan bir anlaşma veya borç yapılandırması şeklinde adlandırılabilir. Son günlerde çok popüler olmuştur. Konkordato aslında iflas ertelemesi kurumunun kalkması ile de ortaya çıkan boşluğu doldurmuştur

Hukuken Borçlarını vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçluların kendilerine vade verilmesi veya alacaklıların alacağında indirim yapılması suretiyle borçlarını ödeyebilmesi ve iflastan kurtulması için öngörülen bir düzenleme şeklinde tanımlanabilir.

Aslında bu kurum dürüst borçlular için düzenlenmiştir. Finansal yapıları bozulan işletmeleri koruma amacı güder.