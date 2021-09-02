Türkiye'nin konuştuğu olay! 'Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım' demişti! O açıklama sonrası flaş itiraf
Türkiye'nin konuştuğu olay! 'Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım' demişti! O açıklama sonrası flaş itiraf
Kanal D'de ekrana gelen Ece Üner ile Susma programına "Eşimin babamla 20 yıldır ilişkisi var" diyen adamın açıklamaları çok konuşulmuştu. Kadın programa katılıp, kocasının askere gitmesinden bu yana kayınbabasının yatağına gelerek silah zoruyla kendisi ile birlikte olduğunu söyledi.