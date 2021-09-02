Türkiye'nin konuştuğu olay! 'Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım' demişti! O açıklama sonrası flaş itiraf Kanal D'de ekrana gelen Ece Üner ile Susma programına "Eşimin babamla 20 yıldır ilişkisi var" diyen adamın açıklamaları çok konuşulmuştu. Kadın programa katılıp, kocasının askere gitmesinden bu yana kayınbabasının yatağına gelerek silah zoruyla kendisi ile birlikte olduğunu söyledi.

1 6 Bir süre önce ana haber spikerliğini bırakarak Susma adlı programla izleyiciyle buluşan Ece Üner'in Susma isimli programına Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi adamın açıklamaları damga vurmuştu. Eşi ve öz babasının 20 sene boyunca ilişki yaşadığını öne süren adamın açıklamaları sonrası. Dün canlı yayına katılan kadın yaşadıklarını anlarttı.