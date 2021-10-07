Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme! Gökhan Argın tutuklandı

30 eylül Pazartesi günü, Iğdır'da yaşamını sonlandırdığı iddia edilen 18 yaşındaki genç kız, Aleyna Ağgül'ün ölümüne ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Gökhan Argın hakkında çıkan iddiaları yalanlamış ve Aleyna'nın ölümü ile ilgili hiçbir ilgisinin olmadığnı açıklamıştı.

Olayın ardından oğlunun sınıf arkadaşı olan Aleyna ile ilişkisini itiraf eden işadamı Gökhan Argın, gözaltına alınmış fakat gece yarısı serbest bırakılmıştı.

Bunun üzerine Ağgül'ün acılı ailesi Argın'ın serbest bırakılmasından üzüntü duyduklarını ve adalet istediklerini açıklamıştı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçar ve Asayiş Şube Müdürlüğünün ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda incelenen dijital kayıtlar, yazışmalar, mesajlaşmalar ve ek tanık beyanları üzerine 42 yaşındaki şüpheli tekrar gözaltına alındı. Gökhan Argın, Iğdır Emniyet Müdürlüğünde, yapılan işlemler sonrası Argın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖKHAN ARGIN KİMDİR?

Gökhan Argın 43 yaşındadır. Aleyna Ağgül, ölümünden bir gün önce Gökhan Argın hakkında 'şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal’ suçlamasıyla şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

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Gökhan Argın kimdir?