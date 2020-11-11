Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Pınarlı köyünde Cevdet (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftinin ölümüyle ilgili Zeliha Uysal'ın akrabaları Kadir, Huriye, Bünyamin, Nazire, Ramazan ve Fatma A, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelilerden Zeliha Uysal'ın ağabeyi Bünyamin A'nın, sorgusunda suçunu itiraf ettiği, kardeşi ve eşini tüfekle kendisinin vurduğunu söylediği öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar Dinar’a bağlı Pınarlar Mahallesinde 26 Ekim günü esrarengiz bir şekilde kaybolan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftini bulmak için Jandarma ekipleri bölgeyi didik didik aramıştı. Çiftinin bulunması için dalgıç polisler tarafından gölette arama başlatılmıştı. Müge Anlı ekibi çiftin kaybolduğu mahalleye gitmişti. Çiftin evi köyün evin en sonunda olduğu hemen onun 5 adım yakınında şüphelenilen Denizli’de oturan Zeliha Uysal’ın kardeşi Bünyemin Altınay evinin bulunduğu öğrenilmişti. Diğer şüphe duyulan diğer kardeşi Kadir Altınay’ın ahırı bulunduğu açıklanmıştı.

Kaybolan çiftin çocukları dayılarından şüphelendiklerini belirtmişti. Zeliha Uysal’ın kardeşi Kadir Altınay ve Bünyamin Altınay’ın çift ile aralarından tarla anlaşmazlığı bulunduğu ve Cevdet Uysal’la tartışmalar yaşandığı öğrenilmişti. Bünyamin Altınay’ın ise daha önce çiftin ağaçlarını zehirlediği iddia edilirken Uysal çiftinin zehirleme olayı sonrası Bünyamin Altınay’a dava açtığı, pazar günü uzlaştırmacı tarafından Bünyamin Altınay’ın arandığı ve pazartesi günü çiftin kaybolduğu kaydedilmişti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen 64 ve 66 yaşındaki çiftin kaybında, çiftin çocukları dayılarını suçlamıştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 10 Kasım 2020 tarihli programında Müge Anlı, Zeliha Uysal'a ait olduğu öğrenilen eşarbına ulaşıldığını açıklamıştı. Daha önce de terlik, gözlük ve halı bulunmuştu. Dikkat çeken kısım ise hiçbir eşyada kan bulunmamasıydı. Anlı Uysal çiftinin kaybıyla ilgili hedef şaşırttıklarını söylemişti.

Müge Anlı, 11 Kasım yani bugünkü programında sıcak bir gelişme aktardı.

Zeliha Uysal'ı kardeşi Bünyamin Altınay’ın öldürdüğünü söyledi. Müge Anlı, ''Bünyamin'in eşi Nazire Altınay, 'Cinayeti kocam işledi' dedi'' diye konuştu.

Cinayetin nedeni ise Bünyamin Altınay’ın 2 bin lira arabulucu ücretini ödemek istememesi, Bünyamin, Zeliha ve Cevdet arasında bu konuda çıkan tartışma üzerine ise Bünyamin, kardeşi Zeliha ve eşi Cevdet’i öldürüyor. Cinayet sonrası ise kardeşi Kadir’i çağırıyor ve tarlanın oradaki kuyuya cesetleri atıyorlar. Diğer taraftan Cesetleri bulunan Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin pompalı tüfekle başlarından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.