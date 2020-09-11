Türkiye’nin kurulu elektrik gücü son 20 yılda 3 katının üzerine çıktı

Türkiye Elektrik Piyasasına Genel Bakış raporu yayımlandı. Rapora göre, Türkiye'nin kurulu elektrik gücü kapasitesi son 20 yılda 3 kattan daha fazla arttı. PwC Türkiye ve APLUS Enerji, Türkiye elektrik piyasasının tarihsel gelişimini, mevcut durumunu ve geleceğe dair beklentilerini sektördeki bütün aktörler ve kamuoyuna aktarmak amacıyla bir araştırma çalışması gerçekleştirdi. Özellikle yeni enerji kaynaklarının keşfedildiği bu heyecan verici dönemde, Türkiye Elektrik Piyasasının gelişim hikayesi, özel sektör ile kamu arasında yapılmış işbirliğinin potansiyel getirisine dair bilgiler sunuyor.

28 GW'DEN 90 GW ÜZERİNE ÇIKTI

Halka açık bilgi kaynaklarından elde edilen veriler ışığında yapılan araştırmaya göre, son 20 yıllık dönemde rekor büyümenin gerçekleştiği Türkiye elektrik piyasasında, yatırımcılar ve düzenleyici kurumlar ortak bir hedefe doğru ilerlemek adına iş birliği yaparak bu dönemde Türkiye'nin kurulu elektrik gücü kapasitesinin 3 kattan daha fazla artmasını sağladı. Yenilenebilir teknolojilerin devreye girmesi, piyasalarda serbestleşme ve özelleştirmeler gibi gelişmelerle beraber efektif regülasyonlar ve yeni kanunlar sayesinde toplam kurulu güç 2001 yılında 28 GW seviyesinden 2020 yılında 90 GW üzerine çıktı.

YERLİ ELEKTRİK ÜRETİMİ YÜZDE 62

Yine bu dönemde yerli kaynaklardan üretilen elektriğin toplam üretilen elektrik içerisindeki payı artarak 2019 yılında yüzde 62 seviyesine ulaştı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam üretim içerisindeki payı ise 2019 yılında yüzde 44 seviyesine geldi.

Türkiye ekonomisi çok hızlı bir büyüme sürecindeyken Türkiye elektrik piyasasının radikal bir değişimden geçebilmiş olması da dikkate değer bir başarı olarak değerlendirilmektedir. Türkiye'nin güç kapasitesindeki bu artış diğer endüstrilerde de hızlı büyümenin önünü açmış, bu sayede Türkiye'nin geçmiş 20 yıllık dönemdeki başarılı GSYH performansının en önemli destekçilerinden olmuştur.