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Türkiye'nin normalleşmesi için gerekli olan aşı sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya Türkiye'nin normale dönebilmesi için olması gereken aşı sayısını açıkladı. Akın, bunun için 25 milyon doz Biontech aşısının vurulması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin normalleşmesi için gerekli olan aşı sayısı açıklandı!

Sarıkaya, "Akın, bu kadar insanın tek kol aşısının yapılmasının serbestleşme için yeterli olacağını belirtti" dedi.

Türkiye'nin normalleşmesi için gerekli olan aşı sayısı açıklandı!

''TİYATRO, OPERA VE BALE SEYRETMEYİ ÖZLEDİM''

Sarıkaya'nın yazısında yer alan bir başka bölüm de şöyle: "Bilim Kurulu’nun kısıtlama ve normalleşmelere ilişkin tavsiyelerin belirlendiği alt grubunun başında bulunan Prof. Dr. Levent Akın’a dün bu soruyu yönelttim.''

“Ben de durumlarının farkındayım, ayrıca saygı duyuyorum” diye söze girip ekledi:

“Ben de bir konsere gitmeyi, tiyatro, opera ve bale seyretmeyi, bir ortamda iyi bir müzik dinlemeyi çok özledim. Bunlara erişmek için biraz daha sabır…”

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NORMALLEŞME TEMMUZ AYINDA OLABİLİR

Süre konusunda her zamanki temkinliliği içinde davrandı, net bir takvime bağlamadı. Bunun yerine olması gereken faktörleri sıraladı ve bunların olması halinde en geç Temmuz ayının ilk haftasının arifesinde konserlerin de tiyatroların da eğlence hayatının da başlayabileceğini bildirdi. Şartı bu bir ay içinde 25 milyon aşının tek doz olarak yapılması.Bu kadar insanın tek kol aşısının yapılmasının serbestleşme için yeterli olacağını dile getirdi.

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TEK ŞART BİONTECH

Şartı da bunun Biontech aşısı olması. Çünkü Biontech aşısının ilk doz etkisinin yüksek olduğu kanıtlanmış durumda. Bundan dolayı 25 milyon kişiye daha tek doz Biontech aşısı yapılması halinde tam normalleşmeye geçilmesinin önünde bir engel olmayacağını Halk Sağlığı Uzmanı olarak garanti ediyor. Beklenti 14 Haziran’a kadar 14 milyon doz aşının daha gelecek olması. Böylece bu ay içinde toplam 30 milyon doza ulaşılması hedefleniyor.

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