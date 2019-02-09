“Türkiye’nin savunma sanayi eko sisteminde Kırıkkale önemli bir rol oynayacak”

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Sosyal Tesislerinde müteşebbis firma temsilcileri ile bir araya gelen Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisi eko sisteminde Kırıkkale'nin önemli bir rol oynayacağını söyledi.

MKE Sosyal Tesislerinde açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Silah Organize Sanayi Bölgemiz daha nasıl gelişir, geleceğin teknolojileri ile ilgili olarak balistik patlayıcı kimya ve diğer gelişmekte olan elektro manyetik lazer vs alanlarda Makine Kimyanın dışındaki sektörler ve sanayicilerimiz nasıl bir yer alabilirler ve Makine Kimyanın kendisi nasıl burada ki arkadaşlar büyütücü bir rol alabilir, geleceğe nasıl hep beraber bakabiliriz" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisi eko sisteminde Kırıkkale'nin önemli bir rol oynayacağına inandığını kaydeden Demir, "Genelde Ankara, Savunma Sanayisinin merkezi gibi düşünürken Ankara'da bu kadar yakın bir ilinde bu kadar çok önemli pay alması özellikle de belirttiğim gibi kimya, silah, patlayıcı, balistik, malzeme konularında da çeşitli fikirlerin ortaya çıkacağını ve sanayicimizde bu konuda kendilerinden gelen fikirleri biz dinlerken bizlerde plan ve projelerimizle ilgili paylaşım yapacağımızı ve daha da önemlisi bunun mekanizmasının kurmanın gündeme gelmesini istiyoruz. İnşallah buradan çıkacak fikirleri not alıp, takip edeceğiz. Bu sistemi kuracağız. İnşallah hep beraber bu planları adım adım sizlerin destekleriyle takip edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Türkiye'ye önemli katkıda bulunma potansiyeline sahip Kırıkkale ve civarını bu denklemde çok önemli bir oyuncu haline getirileceğini, burada beklentilerin de yavaş yavaş hayata geçeceğini müjdelemek istediğini söyledi.

Toplantıya Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, daire başkanları, daire müdürleri ve davetliler katıldı.