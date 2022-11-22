Türkiye'nin yüksek enflasyon ile sınandığı bir süreçten geçiyor

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye'nin yüksek enflasyon ile sınandığı bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

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Türkiye'nin yüksek enflasyon ile sınandığı bir süreçten geçiyor

Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, enflasyon muhasebesi uygulamasının 2022 yılını kapsayacak şekilde acilen devreye alınarak, üretimin ve yatırımların devamı için enflasyonun işletmeler üzerindeki tahrip edici etkisinin en aza indirilmesi gerektiğini söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye'nin yüksek enflasyon ile sınandığı bir süreçten geçtiğini dile getirdi. Son yıllarda, kurlarda yaşanan dalgalanmaların ve fiyatların genel seviyesindeki artışların firma bilançolarını çok ciddi biçimde olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Başkan Özer Matlı, "Pandemi sürecinden bu yana sürekli artmaya devam eden enflasyonun negatif etkileri, işletmeler üzerinde günden güne hissedilir bir hal almıştır. Öyle ki yüksek enflasyon sebebiyle işletmelerin ortaya çıkan gerçek dışı kârlar üzerinden vergilendirilmesi öz sermayenin erimesine, mali yapının bozulmasına yol açmaktadır" dedi.

Türkiye'nin yüksek enflasyon ile sınandığı bir süreçten geçiyor

"İŞLETMELERİN MALİ YAPILARI KORUNMALI"

En son 2004 yılında uygulanan ve 2023 yılı sonuna ertelenen enflasyon muhasebesi uygulamasının 2022 yılını da kapsayacak şekilde devreye alınması gerektiğini vurgulayan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Gelinen noktada özkaynakları günden güne eriyen ve finansmana erişimde zorluk yaşayan işletmelerin mali yapılarını koruyabilmesi, üretimde ve yatırımda sürdürülebilirliği sağlayabilmesi için enflasyon muhasebesi uygulaması zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Firmalarımız, satılan ürün maliyetlerini ortalama maliyetleri üzerinden hesapladıkları için enflasyonun etkisini maliyetlerine yansıtmakta yetersiz kalmaktadır. Ekonomi yönetiminden beklentimiz, TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da dile getirdiği gibi enflasyon muhasebesi uygulamasını bir an önce hayata geçirerek, enflasyonun işletmeler üzerindeki tahrip edici etkisinin en aza indirilmesidir" ifadelerini kullandı.

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