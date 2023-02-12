Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"

Azerbaycan'dan yaşayan 72 yaşındaki Hikmet dede, bir tanıdığından 100 manat borç alarak Türkiye'ye yolladı. Hikmet dedenin sözleri duygulandırdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketi nedeniyle can kayıpları yaşandı, binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından Türkiye'ye dünyanın neredeyse her yerinden yardım eli uzandı.

Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim

BORÇ ALIP TÜRKİYE'YE GÖNDERDİ

Türkiye'ye ilk yardım gönderen ülkelerden biri Azerbaycan oldu. Azerbaycan'dan gelen arama ve kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara katıldı.

Azerbaycan halkı ise Türkiye'ye yardım ulaştırmak için seferber oldu. Bu kişilerden biri 72 yaşındaki Hikmet dede oldu. Hikmet dede, bir tanıdığından 100 manat (1.100 ₺) borç alarak Türkiye'ye gönderdi.

Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim

"TÜRKİYE BEKLEYEMEZ, ŞİMDİ GÖNDERMELİYİM"

Hikmet dede, bu konuda, "Şubat sonunda emekli maaşımı aldığımda borç aldığım parayı iade edeceğim. Türkiye bekleyemez. Şimdi göndermeliyim" ifadelerini kullanarak duygulandırdı.

Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim

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