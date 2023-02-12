Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketi nedeniyle can kayıpları yaşandı, binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından Türkiye'ye dünyanın neredeyse her yerinden yardım eli uzandı.

BORÇ ALIP TÜRKİYE'YE GÖNDERDİ

Türkiye'ye ilk yardım gönderen ülkelerden biri Azerbaycan oldu. Azerbaycan'dan gelen arama ve kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara katıldı.

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Azerbaycan halkı ise Türkiye'ye yardım ulaştırmak için seferber oldu. Bu kişilerden biri 72 yaşındaki Hikmet dede oldu. Hikmet dede, bir tanıdığından 100 manat (1.100 ₺) borç alarak Türkiye'ye gönderdi.

"TÜRKİYE BEKLEYEMEZ, ŞİMDİ GÖNDERMELİYİM"

Hikmet dede, bu konuda, "Şubat sonunda emekli maaşımı aldığımda borç aldığım parayı iade edeceğim. Türkiye bekleyemez. Şimdi göndermeliyim" ifadelerini kullanarak duygulandırdı.