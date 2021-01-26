Türkiye'ye yatırımından vazgeçmişti: Cumhurbaşkanlığından flaş Volkwagen yasağı!

Alman otomotiv devi Volkswagen'in, Türkiye'de yapacağı yatırım kapsmaında Manisa'ya kurması beklenen fabrikadan vazgeçmesi üzerine Cumhurbaşkanlığından karşı hamle gecikmedi. İddiaya göre Bakanlıklara Volkswagen'in kamu kurumunda makam arabası olarak kullanılmaması talimatı verildi.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Volkswagen yöneticisi Herbert Diess geçtiğimiz hafta kendisiyle yapılan bir röportajda Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın iptal edildiğini açıklamıştı.

Söz konusu iptal nedeni ‘siyasi’ olarak öne sürülürken hükümetten Volkswagen'ın bu kararına karşı, bir atak yapıldı.

MAKAM ARAÇLARINDA VOLKSWAGEN YASAĞI

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Alman otomobil üreticisi Volkswagen ve Audi’nin kamu kurumunda makam arabası olarak kullanılması yasaklandı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre bu konuda bakanlıklara uyarı yapıldı. Özellikle kamu kuruluşlarında yoğun bir şekilde kullanılan Volkswagen Passat modelinin peyderpey Renault'a öncelik verilmek kaydıyla Ford ve Toyota markalarıyla değiştirilmesi istendi. Habere göre üst model kiralamalarda ise Renault Talisman ve Ford Mondeo modellerin tercih edileceği öğrenildi.