Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin gündemine çocuk gelin skandalı olarak oturan ve çok tartışılan dava ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Zanlı Mehmet Emin Marangoz, tahliye karar verildi.

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Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi

Çocuk gelin skandalı Türkiye'yi yağa kaldırmıştı... İnfial yaratan olayda yeni bir gelişme yaşandı. 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili H.K.G.'nin 2012 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden yaşını büyük göstermek için alınan 'sahte kemik yaşı tespit' raporu ile ilgili 3'ü doktor 7 şüpheli ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı olan Mehmet Emin Marankoz'un tahliyesine karar verdi.
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MEHMET EMİN MARANGOZ'UN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, H.K.G.'nin 2012 yılında 14 yaşındayken gittiği doktor muayenesinde, istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Olayın savcılığa yansıması üzerine, H.K.G.'nin yaşının tespit edilmesi için kemik yaşı raporu alınmıştı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda H.K.G.'nin yaşı 21 olarak tespit edilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 yıl sonra başlatılan 'sahte rapor' alınmasına ilişkin soruşturma 3'ü doktor 7 şüphelinin yargılanmasına başlandı.

6 yaşındaki gelin skandalında yeni gelişme Sahte yaş tespit raporuyla ilgili davada 1 sanığa tahliye
Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ile beraber davanın tutuklu sanığı Mehmet Emin Marankoz katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar M.O.B., M.G.L. ve K. Ş. de salonda hazır bulundu.

KAYNAK: HÜRRİYET

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