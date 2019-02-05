Mercedes Vito'yu 27 cm uzatarak ultra lüks bir Maybach'a dönüştüren Türklerin yaptığı otomobil tüm dünyanın dilinde. Dünyada sadece Türkler'in ürettiği VIP aracı satın almak için dünya milyarderleri sıraya girdi. İşte herkesin merak ettiği el işçiliği ile hazırlanmış Türk tasarımı araç...

Bütün dünya Mercedes Vito'yu 27 cm uzatarak ultra lüks bir Maybach'a dönüştüren Türklerin yaptığı otomobili konuşuyor. El işçiliği ile üretilen ve dünyada tek olan araç dünya basınının da ilgi odağı olmuş durumda. Hem iç hem de dış tasarımı Ertex Otomotiv'e ait olan özel tasarım VIP otomobili satın almak için dünya milyarderleri sıraya girdi. Bu isimler arasında Paris Saint German futbol kulübünün başkanı Nasır El-Halifi de bulunuyor.



TÜRKLER'İN ÜRETTİĞİ ULTRA LÜKS ARAÇ ÖZELLİKLERİ NELER?

Tüm dünyaya ultra lüks özel tasarım otomobil ihraç eden Ertex Otomotiv'in son tasarım otomobiline ilgi gün geçtikçe artıyor. Fransa'daki bir müşteri için özel olarak tasarlanan ve Türkiye'de yüzde 100 el işçiliği ile üretilen araç geçtiğimiz günlerde Fransa sokaklarında boy göstermeye başlamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.



MİLYARDERLER ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Özellikle Paris'te aracı gören kişiler büyük ilgi gösterirken, Amerika'dan Rusya'ya tüm dünya basınında da haberlere konu oldu. Otomobili satın almak için Paris Saint German futbol kulübünün başkanı Nasır El-Halifi de dahil olmak üzere dünyanın önde gelen milyarderleri sıraya girmiş bulunuyor.



MAYBACH OLARAK TASARLANDI

Tasarım için Mercedes'in V-Class (Vito) modeli kullanıldı. Ancak Ertex Otomotiv bu otomobili, ultra lüks bir Maybach olarak yeniden tasarladı. 27 cm uzatılmış Vito kullanılarak geliştirilen araç, neredeyse Maybach ile aynı görünüme sahip ve Maybach Edition panjur taşıyor. Aracın önünde, arkasında, jantlarında ve koltuklarında Maybach logosu yer alıyor.



TÜRK TASARIMI VIP ARAÇ NASIL?

Elektronik olarak kumanda edilen, birbirinden bağımsız dört ayrı koltuk, bej rengi deri döşemeye sahip. İç döşemede el yapımı doğal ahşap kaplama ve Alcantara kullanıldı. Mini bar, televizyon ve Playstation 4 oyun konsolu ve Apple TV da eklenen araçta, tablet üzerinden kumanda edilerek açılıp – kapanabilen çalışma masası ve yine tabletten kumanda edilebilen buzdolabı da yer alıyor. Araçta sürücü mahalli ile VIP alanını birbirinden ayırarak ses geçirmez bir mahremiyet alanı oluşturma görevi de gören, kapanıp açılabilir 32 inç (81 ekran) bir LED TV de yer alıyor.



TÜRK TASARIMI VIP ARACI KİMLER KULLANIYOR?

Aracı görenlerin kendilerini arayarak hayranlıklarını bildirdiklerini söyleyen Ertex Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, "Fransa'daki bir müşterimiz için yüzde 100 el işçiliği kullanarak tasarımını gerçekleştirdiğimiz otomobilimiz şu an talep rekoru kırıyor. Tüm dünyadan aynı otomobilden almak isteyen önemli isimler bize ulaşıyor. Maybach tasarımlı aracımızdan sipariş veren isimler arasında Paris Saint German futbol kulübünün başkanı Nasır El-Halifi de bulunuyor." dedi.