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Turkovac randevusu nasıl alınır? Turkovac aşısı randevu alma ekranı

Yerli aşı Turkovac için randevu alma ekranı açıldı. Vatandaşlar randevu alma işleminin nasıl ve nereden yapıldığını merak ediyorlar. Peki, Turkovac randevusu nasıl alınır? İşte Turkovac aşısı randevu alma ekranı ve tüm detaylar...

Turkovac randevusu nasıl alınır? Turkovac aşısı randevu alma ekranı

Yerli üretim Turkovac aşısı için 30 Aralık Perşembe gününden itibaren randevu alınabiliyor. Yerli aşı olmak için bekleyen birçok kişi Turkovac aşısı randevusunun nasıl alınacağını merak ediyor. Bu bağlamda, Turkovac randevusu nasıl alınır? Turkovac aşısı randevu alma ekranı haberimizde yer alıyor...

Turkovac randevusu nasıl alınır? Turkovac aşısı randevu alma ekranı

TURKOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar e-Nabız sistemine girip “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesine tıklayarak aşı sıralarının gelip gelmediğini öğrenebilirler. Aralarında boşluk olacak şekilde AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak da aşı uygunluk durumu öğrenilebilir. 

Bu aşamaların ardından aşı onay formuna hem e-Nabız'dan hem de gelen kısa mesaj üzerinden ulaşılabilmektedir. 

Turkovac randevusu nasıl alınır? Turkovac aşısı randevu alma ekranı

Aşı randevusu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulaması kullanılarak ve ALO182 hattı aranarak alınabilmektedir. 

Turkovac aşısı sistemde seçilebilen aşılar arasında yer alacaktır. Aşı tercihi sırasında Turkovac seçmeniz dışında herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

Detaylı randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer almaktadır.

E-NABIZ RANDEVU EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS RANDEVU EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Turkovac randevusu nasıl alınır? Turkovac aşısı randevu alma ekranı

TURKOVAC AŞISI İNAKTİF Mİ, mRNA MI?

Turkovac aşısının BionTech gibi mRNA aşısı değil, Sinovac gibi inaktif türde bir aşı olduğu uzmanlar tarafından belirtildi.

Turkovac randevusu nasıl alınır? Turkovac aşısı randevu alma ekranı

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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