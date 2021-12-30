Yerli üretim Turkovac aşısı için 30 Aralık Perşembe gününden itibaren randevu alınabiliyor. Yerli aşı olmak için bekleyen birçok kişi Turkovac aşısı randevusunun nasıl alınacağını merak ediyor. Bu bağlamda, Turkovac randevusu nasıl alınır? Turkovac aşısı randevu alma ekranı haberimizde yer alıyor...

TURKOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar e-Nabız sistemine girip “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesine tıklayarak aşı sıralarının gelip gelmediğini öğrenebilirler. Aralarında boşluk olacak şekilde AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak da aşı uygunluk durumu öğrenilebilir.

Bu aşamaların ardından aşı onay formuna hem e-Nabız'dan hem de gelen kısa mesaj üzerinden ulaşılabilmektedir.

Aşı randevusu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulaması kullanılarak ve ALO182 hattı aranarak alınabilmektedir.

Turkovac aşısı sistemde seçilebilen aşılar arasında yer alacaktır. Aşı tercihi sırasında Turkovac seçmeniz dışında herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

Detaylı randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer almaktadır.

TURKOVAC AŞISI İNAKTİF Mİ, mRNA MI?

Turkovac aşısının BionTech gibi mRNA aşısı değil, Sinovac gibi inaktif türde bir aşı olduğu uzmanlar tarafından belirtildi.