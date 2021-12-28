TURKOVAC'ın etkinlik oranı açıklandı! Acil kullanım onayı alan yerli aşı için randevular bu hafta başlıyor!​​​​​​​

TURKOVAC'ın etkinliği ve güvenilirliği binlerce gönüllü vatandaşın katılımıyla kanıtlandı.

Yerli inaktif aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı alındı, seri üretim sürecine geçildi. Ekim ayında, 2 doz 'Sinovac' aşısı olan gönüllülere 'hatırlatma dozu' olarak uygulanan TURKOVAC, başarılı oldu.

'TURKOVAC' İSMİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Kasım 2020'de, 44 birey ile FAZ-1 çalışmasına başlandı. FAZ-2'de aşı uygulanan 250 gönüllüde ciddi yan etkilere rastlanmaması umutları artırdı. Aşının etkinliği bu kez binlerce gönüllünün katıldığı FAZ-3'te test edildi. Bu aşamada da başarılı olan aşının ismini Cu​​​​​​mhurbaşkanı Erdoğan "TURKOVAC" olarak açıkladı.

KARE KODLAMA İŞLEMİ DE YAPILACAK

Aşılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor. Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak.

​​​​​​​RANDEVULAR AÇILIYOR

Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif sunulacak ve Turkovac aşıları için randevular açılacak. Başta şehir hastaneleri olmak üzere yerli aşının yaygın kullanımı sağlanacak. Bu hafta yerli aşının kullanıma girmesi bekleniyor.

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"YÜZDE YÜZ ANTİKOR ÇOK CİDDİ BİR SONUÇ"

Aşıya bağlı ciddi bir yan etkinin olmadığını söyleyen TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Hem koruyucu antikorların oluşması hem de aşılanan bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç" dedi.